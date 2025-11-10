Trump u epicentru potresa u jednom od najvećih svjetskih medija: 'Neviđeno!'

Generalni direktor britanskog BBC-a Tim Davie, kao i izvršna novinska urednica Deborah Turness, podnijeli su ostavku nakon kritika zbog pristranosti, među ostalim i načina na koji je montiran govor američkog predsjednika Donalda Trumpa.

BBC se našao na meti zbog optužbi da nije uspio zadržati političku neutralnost u izvještavanju, uključujući onome o Trumpu, ratu između Izraela i Hamasa i transrodnih pitanja.

U posljednjoj kontroverzi, Daily Telegraph danima izvještava o internom dokumentu bivšeg BBC-jeva savjetnika za standarde koji je naveo niz pogrešaka, među ostalim i način na koji je montiran Trumpov govor od 6. siječnja 2021.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U dokumentu se navodi da je BBC-jev program Panorama montiran iz dva dijela Trumpova govora kako bi izgledalo da on potiče izgrede na Kapitolu u siječnju 2021. godine.

Tim Davie je priznao da je bilo "nekih pogrešaka", ali tvrdi da je ostavka "u potpunosti bila njegova odluka". Sam Trump je Davieja i Turness opisao kao "vrlo nepoštene ljude koji su pokušali stati na vagu predsjedničkih izbora".

Isprika predsjednika BBC-a

Očekuje se da će se predsjednik BBC-a Samir Shah ispričati i iznijeti dodatne detalje o epizodi Panorame u kojoj je emitiran montirani govor Donalda Trumpa, javlja Sky News.

Shah će odgovoriti Odboru za kulturu, medije i sport nakon što su ga pitali kako će se pozabaviti pitanjima i riješiti probleme.

Rekao je da je jučer bio "tužan dan" za BBC, dok je predsjednica odbora Dame Caroline Dinenage rekla da je Daviejeva ostavka "žalosna", ali da "vraćanje povjerenja u korporaciju mora biti na prvom mjestu".

Nakon što je Daviejeva ostavka objavljena jučer, ministrica kulture Lisa Nandy zahvalila mu se na "službi" i na vođenju BBC-a kroz razdoblje "značajnih promjena".

Dodala je da će vlada podržati upravni odbor BBC-a tijekom tranzicije, a nadolazeći pregled povelje pomoći će korporaciji da se prilagodi novom dobu koje "osigurava njezinu ulogu u srcu nacionalnog života desetljećima koja dolaze".

Seizmički trenutak

"Ovo je seizmički trenutak. Izgubiti i glavnog direktora i izvršnog direktora BBC Newsa u isto vrijeme je neviđeno. To je izvanredan trenutak u povijesti BBC-a. Ne može se podcijeniti.

Na prvi pogled, ostavka Tima Davieja ima smisla. Već neko vrijeme se pitam je li razmišljao koliko dugo još želi ostati na poslu pod velikim pritiskom. Bilo je prilika kada sam ga ove godine intervjuirao, kako su rasle kontroverze, i nije djelovao kao svoj", piše za BBC Katie Razzall, urednica za kulturu i medije.

Njezina je procjena da je najnovija kontroverza bila ipak previše nakon niza kriza (dva dokumentarca o Gazi, među kojima je i pitanje Boba Vylana iz Glastonburyja) i da nije imao više volje za još jednu borbu.

"Kako mi je rekao bivši šef komunikacija BBC-a, John Shield: 'posao generalnog direktora jedan je od najtežih u javnom životu. Bilo je neumoljivo za njega. Vrlo je sposoban vođa koji je pokrenuo stvarne promjene, ali u nekom trenutku to postane neodrživo iscrpljujuće.'

Rečeno mi je da je ipak bio šok kada je Tim Davie podijelio svoju odluku s kolegama tijekom vikenda", ističe Razzall za BBC koji o svemu ovome izvještava uživo.

Ona se ne može oteti dojmu da je iza ostavka zapravo nešto više nego što se na prvi pogled čini. "I pojavljuje se još jedna priča o funkcioniranju i sastavu Upravnog odbora BBC-a i njegovoj ulozi u onome što se dogodilo. Čini se da je došlo do razdora između Upravnog odbora i odjela za vijesti, pri čemu neki tvrde da BBC predugo nije uspio riješiti institucionalnu pristranost unutar BBC-a, a drugi dovode u pitanje je li ono što se dogodilo bila orkestrirana - i politizirana - kampanja protiv korporacije koja je uzela dva velika skalpa."

Ostavka glavnog direktora BBC-a Tima Davieja i izvršne direktorice vijesti Deborah Turness uslijedila je nakon što je Michael Prescott napisao dosje i poslao ga upravnom odboru BBC-a.

Prescott je bio neovisni savjetnik Odbora za uredničke smjernice i standarde BBC-a tri godine, prije nego što je otišao u lipnju. Opsežni dosje procurio je u Daily Telegraph.

Insajderski posao?

Bivši urednik lista The Sun, David Yelland, reagirao je na ostavke u emisiji Today na BBC Radiju 4 te je izjavio da su ostavke bile "udar". "Što je još gore, to je bio insajderski posao", rekao je, piše Sky News.

"Unutar BBC-a, vrlo bliski upravi, postojali su ljudi koji su sustavno potkopavali Tima Davieja i njegov viši tim tijekom određenog vremenskog razdoblja i to se događa već dugo vremena. "Ono što se dogodilo jučer nije izolirano."

Yelland je također rekao da je Daviejeva ostavka "neuspjeh upravljanja". "Ne krivim predsjednika (Samira Shaha) kao pojedinca, ali posao predsjednika bilo koje organizacije, tvrtke - uključujući BBC - jest zadržati svog izvršnog direktora, svog glavnog čovjeka ili ženu, na dužnosti ili ih otpustiti", dodao je.

"A to se nije dogodilo, jer Tim Davie nije otpušten. Otišao je i tako... to je definicija neuspjeha upravljanja."

POGLEDAJTE VIDEO: Alarmantna situacija u hrvatskim gradovima: 'Ponavlja se godinama, a ništa se ne poduzima':