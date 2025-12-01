Ratni zločinac iz BiH kaznu zatvora izbjegao ratujući za Ruse u Ukrajini: 'Malo se igram rata'

Bivši pripadnik vojske bosanskih Srba Novak Stjepanović kojega je sud u Srbiji pravomoćno osudio zbog ratnih zločina počinjenih u BiH izbjegao je kaznu zatvora tako što se pridružio paravojnim postrojbama koje na teritoriju Ukrajine ratuju za Rusiju, objavio je u ponedjeljak portal Detektor.

Osuđen i za silovanje

Prizivni sud u Beogradu u lipnju je potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Stjepanović osuđen na 13 godina zatvora nakon što je proglašen krivim jer je u svibnju 1992. godine u selu kod Bratunca u istočnoj Bosni sudjelovao u protuzakonitom zatočenju i zlostavljanju civila bošnjačke nacionalnosti koji su potom pogubljeni.

Osuđen je i za silovanje 19-godišnjakinje koja je bila protuzakonito zatočena zajedno s obitelji.

U Srbiji mu se sudilo nakon što je pravosuđe BiH vlastima te zemlje prepustilo predmet po optužnici podignutoj još 2009. godine a Stjepanović je tada već pobjegao u susjednu državu.

Prvostupanjska presuda izrečena mu je u prosincu 2024. godine no beogradski sud mu tada nije odredio pritvore niti izrekao zabranu napuštanja Srbije, a on je to iskoristio kako bi ponovo pobjegao i pridružio se ruskim paravojnim postrojbama na području Donjecka.

To je utvrđeno analizom fotografija koje je objavio na društvenim mrežama.

'Malo se igram rata po Rusiji'

Tako je u travnju objavio fotografiju na kojoj se vidi kako je u vojnoj odori u objektu koji podsjeća na vojni bunker, okružen drugim vojnicima.

Na jednoj od fotografija iz svibnja je vidljiva i njegova vojnička identifikacijska pločica na kojoj su ispisani broj i "ВС Россия" što u prijevodu znači "Oružane snage Rusije".

Stjepanović je tog mjeseca prijatelje na Facebooku obavijestio da je ranjen u desnu ruku, ali da je "sve dobro". U jednom od komentara na upite je odgovorio: "Malo se igram rata po Rusiji".

Pridruživanje paravojnim postrojbama u inozemstvu kazneno je djelo i u BiH i u Srbiji za koje je propisana višegodišnja zatvorska kazna.

Fotografiju Stjepanovića objavio je Detektor.ba

