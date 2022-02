Bivši djelatnik estonskog ministarstva vanjskih poslova i ministarstva obrane i stručnjak za Rusiju i NATO Kalev Stoicescu gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Stoicescu kaže da je nekoliko dana prije početka invazije svojim kolegama i u medijima govorio da je vjerojatnost za napad sve veća iz sata u sta i da je Putin odlučio krenuti u rat.

“Od tog trenutka je sve upućivalo na eminentnu agresiju Rusije prema Ukrajini. Još od prosinca kad je Rusija dala ultimatume SAD-u i NATO i pokazala da nije zainteresirana za diplomaciju. Riječ je o jednoj fiksaciji, opsesiji Putina Ukrajinom. On želi dobiti Ukrajinu po svaku cijenu. Sada se igra promijenila jer do prije tri, četiri dana sve se svodilo na Putina. Situacija se u vrlo kratkom vremenu preokrenula i ne samo da je Putin okrenuo Ukrajinu protiv sebe nego i cijeli slobodni svijet i on se skriva u svom bunkeru takoreći na Uralu. Ljudi u Moskvi izlaze na ulice i vjerujem da će ih uskoro biti na tisuće”, rekao je Stoicescu.

'Situacija u Rusiji se očito mijenja. Putina je uhvatila panika'

Posljednjih dana dinamika se promijenila i to u korist Ukrajine, rekao je. Neke zemlje su se probudile u posljednji trenutak i pristale na stroge sankcije Rusije.

"Situacija u Rusiji se očito mijenja. Zadnja je vijest da su moskovske ulice pune milicije, postoje kontrolne točke čak i na rubnim dijelovima grada. Provjeravaju se svi automobili, sve što je sumnjivo i to dokazuje da je Putina uhvatila panika i da se boji vlastitog naroda. Mislim da ćemo razbiti Putinovu informacijsku blokadu i laži koje on širi. Oko 10 nezavisnih medija je rusko tijelo za cenzuru zapravo zabranilo jer oni govore o civilnim žrtvama i uništenjima u Ukrajini“, rekao je, dodajući da je ovo nešto što je ohrabrujuće.

"Putin je očajan da zauzme Kijev i siguran sam da će naposljetku to i učiniti. On želi nametnuti marionetsku Vladu u Ukrajini. Ne znam kako zamišlja da će vladati nad ovom zemljom nad Vladom koju nitko ne podupire”, govori.

'Njegova je najveća noćna mora da se vlastiti narod okrene protiv njega'

Nemoguće je predvidjeti Putinove sljedeće korake, jer se situacija mijenja iz sata u sat.

"On će pokušati produljiti ovaj rat što je dulje moguće. Njegova je najveća noćna mora da se vlastiti narod okrene protiv njega. Sve što je Putin činio proteklih godina je bila priprema da zauzme Ukrajinu silom ako je to potrebno. Ovo je zapravo na neki način hvatanje sa slamku jer želi postati novi ruski car. No, mladi to ne žele. Sada se bivši Sovjetski savez s ovim ratom suočava mnogo godina poslije”, rekao je.

Nije razbio jedinstvo

Njegova taktika se od početka svodila na prijetnje demokratskom svijetu, no niije razbio zapadnjačko jedinstvo i Ukrajinu.

"Doprinio je jedinstvu saveza. Čak je i Njemačka odlučila poslati protutenkovsko i protuzračno oružje, to je nešto što bi prije nekoliko dana bilo nezamislivo. Vjerujem da sve ovo ide predaleko”, kazao je.

