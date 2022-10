247. je dan rata u Ukrajini

Putin održao govor, objašnjavao zašto je napao Ukrajinu

Zelenskij: U dva dana Ukrajina oborila 23 ruska drona

TIJEK DOGAĐANJA:

Zelenskij: Granatiranje nas neće slomiti

7:10 - U svom sinoćnjem videoobraćanju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij stajao je u mraku pokraj olupine oborenog drona i poručio da ruski napadi na elektrane neće slomiti ukrajinski duh. Dodao je da su ukrajinske snage u posljednja dva dana oborile 23 drona. Rusija je u posljednja dva tjedna usmjerila desetke projektila i bespilotnih letjelica na ukrajinsku mrežu za proizvodnju električne energije, uzrokujući veliku štetu i nestanak struje.

"Granatiranje nas neće slomiti. Čuti neprijateljsku himnu na našoj zemlji strašnije je nego imati neprijateljske rakete na našem nebu. Ne bojimo se mraka", rekao je.

Tomu je dodao da je Rusija do sada pokrenula više od 8.000 zračnih napada i ispalila 4.500 projektila.

Kritike Rusiji jer "gubi vrijeme" Vijeću sigurnosti UN-a

7:05 - Sjedinjene Države i njeni saveznici kritizirali su u četvrtak Rusiju jer "gubi vrijeme" Vijeću sigurnosti UN-a širenjem zavjera i ponovnim optužbama da SAD ima "vojne biološke programe" u Ukrajini.

"Koliko još moramo trpjeti ove gluposti?", upitala je britanska veleposlanica pri UN-u Barbara Woodward.

Rusija je prethodno najmanje dvaput na Vijeću sigurnosti pokrenula pitanje programa biološkog oružja u Ukrajini, a Sjedinjene Države i Ukrajina su izjavile da nemaju takve programe. Rusija se sada zalaže za službenu istragu, pri čemu je napravila nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti za uspostavu komisije, sastavljene od svih 15 članova tog vijeća, koja bi trebala istražiti njezine tvrdnje. Prema Konvenciji o biološkom oružju, koja je stupila na snagu 1975. godine, takav je potez moguć, ali nikada nije primijenjen, piše Reuters.

Američka veleposlanica pri UN-u Linda Thomas-Greenfield je rekla da su optužbe Rusije "čiste izmišljotine iznesene bez trunke dokaza", kako sastanak predstavlja "kolosalan gubitak vremena", pokušaj odvraćanja pozornosti od zločina ruskih snaga u Ukrajini i očajničku taktiku opravdavanja neopravdanog rata. Da nisu upoznati s bilo kakvim programima biološkog oružja u Ukrajini stav je i dužnosnika UN-a za pitanja razoružanja.

"Zar stvarno mislite da smo toliko naivni? Mislite li stvarno da mi mislimo da će Pentagon obavijestiti visokog predstavnika Ureda za pitanja razoružanja pri UN-u o njihovim tajnim biološkim programima u Ukrajini?", upitao se ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzia, zalažući se za uspostavu komisije.

Trenutno nije poznato kada će Rusija dati nacrt rezolucije na glasovanje, za čije usvajanje je potrebno devet glasova "za" i nijedan veto Rusije, Kine, Sjedinjenih Država, Francuske ili Britanije.

Zapadni diplomati ocijenili su da će potez Rusije vjerojatno propasti.

Biden sumnja da Putin ne kani koristiti nuklearno oružje

7:05 - Američki predsjednik Joe Biden izrazio je u četvrtak skepticizam oko izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina da nema namjeru upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini.

"Ako nema namjeru, zašto stalno govori o tome? Zašto govori o mogućnosti korištenja taktičkog nuklearnog oružja?. Bio je vrlo opasan u načinu na koji je tome pristupio", izjavio je Biden u razgovoru za televiziju NewsNation.

Putin je u govoru ranije u četvrtak odbacio tvrdnje da Rusija kani upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini, inzistirajući na tome da Rusija nije prijetila uporabom tog oružja već da je samo odgovorila na nuklearnu "ucjenu" zapadnih čelnika.

Putin i drugi ruski dužnosnici posljednjih su tjedana opetovano govorili da bi Rusija mogla upotrijebiti nuklearno oružje kako bi zaštitila svoj teritorijalni integritet, a te izjave su na Zapadu protumačene kao implicitne prijetnje da će se Rusija tim oružjem koristiti za obranu dijelova Ukrajine za koje tvrdi da ih je anektirala, podsjeća Reuters.

U intervjuu za CNN, glasnogovornik Bijele kuće za pitanja nacionalne sigurnosti John Kirby rekao je kako je moguće da Rusija razmatra korištenje tzv. "prljave bombe", a da onda za njenu uporabu okrivi Ukrajinu.

"Često krive druge za ono što sami rade ili se spremaju učiniti. Zato to moramo shvatiti ozbiljno", izjavio je Kirby, no i napomenuo da trenutno nisu uočeni nikakvi znakovi da Rusi planiraju upotrijebiti tu bombu ili da se za to pripremaju.

SAD šalje Ukrajini novi paket vojne pomoći

7:02 - Pentagon će poslati Ukrajini novi paket oružja i druge pomoći vrijedan 275 milijuna dolara, u pokušaju da se s približavanjem zime ojačaju napori u istjerivanju ruskih snaga iz područja na jugu Ukrajine, rekli su američki dužnosnici u četvrtak.

Kako doznaje Associated Press (AP), u paketu nema većeg novog oružja, već je američka pomoć uglavnom usmjerena na obnavljanje zaliha s tisućama komada streljiva za već prisutne sustave naoružanja, uključujući topničke raketne sustave visoke mobilnosti, poznate kao HIMARS, koje Ukrajinci uspješno koriste u protuofenzivi protiv Rusije. Dužnosnici su razgovarali pod uvjetom anonimnosti, a očekuje se da će detalji američkog paketa biti objavljen u petak.

Uključujući novih 275 milijuna dolara, SAD je Ukrajini od 24. veljače i početka rata usmjerio pomoć u oružju i drugoj opremi vrijednu gotovo 18 milijardi dolara.

Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je novinarima u četvrtak kako očekuje da će SAD početkom sljedećeg mjeseca isporučiti Ukrajini dugo očekivane napredne sustave protuzračne obrane NASAMS, uz pružanje i obuke vojnicima za upravljanje njima.

Nova pomoć SAD-a dolazi nakon što su savezni dužnosnici javno objavili napore američke vlade da osigura da oružje prebačeno u Ukrajinu ne završi u rukama ruskih trupa, njihovih opunomoćenika ili drugih ekstremističkih skupina. U planu, koji je u četvrtak objavio State Department, napominje se da je evidentiranje oružja posebno teško tijekom aktivnog rata i kada nema veće prisutnosti SAD-a na terenu, piše AP.

Putin: Morali smo osloboditi Donbas

7:00 - Ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je u četvrtak na sjednici Međunarodnog debatnog kluba Valdai pod nazivom "Posthegemonistički svijet: pravda i sigurnost za sve". Na pitanje o invaziji na Ukrajinu, ponovio je tvrdnju o "neprihvatljivoj ekspanziji NATO-a koji je ignorirao ruske molbe u području sigurnosti".

"S podrškom svojih zapadnih patrona, Ukrajina je odbila poštivati sporazume iz Minska. Morali smo odlučiti što s Donbasom. Ljudi su osam godina živjeli pod paljbom. I sada tako žive. To nije bilo prihvatljivo. Poduzeli smo sljedeći logičan korak - da ih uključimo u Rusku Federaciju jer ne bi preživjeli sami. Izrazili su svoju volju, a paljba i daje traje. Kijevske vlasti su spremne na nove vojne akcije kao što su bili spremni i prije. Nismo imali izbora nego poduzeti vojnu operaciju. Druga opcija je bila da Kijev započne novu vojnu operaciju", rekao je Putin.