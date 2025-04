Prosvjednika mučili do smrti pa mu tijelo ostavili na kućnom pragu: 'Vukli su ga kao psa'

Islamistička skupina Hamas do smrti je mučila Palestinca Udayja Al Rabayja (22), a tijelo su potom ostavili na kućnom pragu njegove obitelji kao upozorenje drugima.

Hamasovci su ga navodno oteli nakon prošlotjednog prosvjeda. "Udayja su ubili Hamasovi zločinci. Koji je njegov zločin? Rekao je istinu, jer je odbio šutjeti o nepravdi, jer nije kleknuo pred Hamasom", rekao je Mazen Shat, policajac povezan s oporbenim Fatahom.

Stravične fotografije

Na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram objavljene su uznemirujuće fotografije na kojem se vide njegov krvavo i natečeno tijelo, piše New York Post. "Poput psića s užetom do vrata dovukli su ga njegove kuće i rekli obitelji da je to kazna za one koji se žale na Hamas", dodao je Shat.

Podsjetimo, prosvjedi protiv Hamasa uslijedili su nakon što je Izrael nastavio bombardirati Pojas Gaze jer je puklo dvomjesečno primirje.

Palestinci se navodno sve više okreće protiv Hamasove vladavine. Tome u prilog ide i ankete Palestinskog centra za politiku i istraživanje, koja je u rujnu prošle godine pokazala da javna potpora Hamasu u Gazi naglo pada.

