Ruski predsjedik Vladimir Putin govorio je 3 i pol sata na plenarnoj sjednici Međunarodnog debatnog kluba Valdai pod nazivom "Posthegemonistički svijet: pravda i sigurnost za sve". Ovo su ključne teme i poruke koje je poslao:

O Zapadu i 'cancel' kulturi

"Aleksandar Solženjicim rekao je da Zapad ima slijepu superiornost koja se nastavlja. Danas su zapadni progresivci zabranili Dostojevskog. 'Cancel' kultura zaustavlja slobodan rast politike, kulture i ekonomije. Svatko ima pravo govoriti što želi, ali liberali su počeli tvrditi da otvoreno društvo ima neprijatelje i da bi njihova sloboda trebala biti ograničena. Sada su u apsurdnoj situaciji da se svako suprotno mišljenje smatra propagandom i prijetnjom demokraciji. Svako suprotno mišljenje smatra se podrškom Kremlju. Morali bi pogledati sebe i promisliti bolje. (...)

Ako zapadne elite vjeruju da mogu u društvu predstaviti bizarnosti poput stotina spolova i parada, neka to rade, ali nemaju pravo zahtjevati da drugi slijede njihovim stopama. Rusija se ne miješa u njihove afere i kao Zapad, ne ulazimo u tuđe dvorište. Nadamo se da će pragmatizam pobijediti. (...)

Rusija se nikada nije smatrala neprijateljem Zapada. Amerikanofobija je isto što i rusofobija ili antisemitizam. Moramo shvatiti da postoje barem dva tipa Zapada: onaj s kršćanskim tradicionalnim vrijednostima, pa i islamskim - on nam je blizak. Imamo iste korijene. Ali i druga vrsta zapada - agresivan i neokolonijalan i Rusija nikada neće prihvatiti diktat takvog zapada."

Poruka građanima SAD-a i EU

"Što se SAD-a tiče i Europe, volio bih reći: borite se za veće plaće. Ne vjerujte da je Rusija vaš neprijatelj, Rusija je vaš prijatelj. Desetljećima smo to radili i spremni smo i dalje jačati naše veze. Svi problemi, koji se manifestiraju, nemaju veze s ruskim postupcima već vodstvom vaših politika u hrani i monetarnoj politici. To je dovelo do strašne inflacije i deficita energije. Rusija nema veze s time, to su sistemske greške vaših zemalja.

Morate tražiti promjenu ekonomskih politika. Rusija nije neprijatelj i nema loše namjere prema europskim zemljama i SAD-u, imamo prijatelje tamo i gradit ćemo odnos sa takozvanim Zapadom, s europskim zemljama i SAD-om. A pitanje većih plaća odnosi se i na ruske građane. Vlade se s time moraju nositi, unatoč svemu. Morate se boriti za svoje nacionalne interese. Radit ćemo u harmoniji s vama."

O incidentu na Sjevernim tokovima

"Plinovodi su razneseni. Mi to nismo napravili. Imaju drskosti uperiti prst u nas (op. prev. SAD) i reći da smo raznijeli vlastite plinovode. To je apsurdno. Gazprom je objavio snimke 2016., američke eksplozije u vojnim vježbama koje su nanijele štetu. Postoje fotografije. Svjetski mediji to ne objavljuju. Ne želim nikoga vrijeđati i uvrijediti (op. prev. u Europi), ali to je stvarnost danas. Na europskim je zemljama da same odluče o tome. Nemamo ništa s uništenjem plinovoda. Uvijek se krivi Rusiju.

O utjecaju zapadnih sankcija

"S obzirom na sva ograničenja protiv Rusije, cilj je bio uništiti rusku ekonomiju, ali pokazalo se da je naše gospodarstvo zrelo i da poduzetnici mogu podnijeti to. Preuzeli su proizvodnju koja nije mogla živjeti bez zapadne prisutnosti u gotovo svim područjima. Svjesni smo da ne možemo sve proizvoditi. Naši stručnjaci vjeruju da poteškoće uzrokovane sankcijama dolaze kraju. Rusija se prilagodina novom normalnom. Bit će potrebne promjene u opskrbnom lancu ali općenito, prošli smo kroz najgore i ruska ekonomija se prilagodila."

O ratu u Ukrajini

"Zapad nas je doveo do ove točke. Nismo mi organizirali puč koji je rezultirao nizom tragičnih događaja, uključujući i specijalnom vojnom operacijom. Da, ima problema. Ima gubitaka. Ali ima i dobitaka. (…) Neću govoriti opet o neprihvatljivoj ekspanziji NATO-a koji je jednostavno ignorirao naše molbe u području sigurnosti. Prošle godine također naša molba je odbijena. S podrškom svojih zapadnih patrona, Ukrajina je odbila poštivati sporazume iz Minska. Prethodni predsjednik rekao je da ih je pristao potpisati smatrajući da neće biti implementirani. Što se tu više ima za reći?

Morali smo odlučiti što s Donbasom. Ljudi su osam godina živjeli pod paljbom. I sada tako žive. Poduzeli smo sljedeći logičan korak - da ih inkorporiramo u Rusku Federaciju jer ne bi preživjeli sami. Nismo imali izbora nego poduzeti vojnu operaciju. Druga opcija je bila da Kijev započne novu vojnu operaciju. Vratimo se u 2014. Zašto im je trebao puč kojim će svrgnuti Janukoviča? Zapad je mogao primijeniti sporazume iz Minska. Potpisali su ih. Sve te akcije su rezultirale trenutnim tragičnim događajima."

O prisutnosti NATO-a i neo-nacizmu u Ukrajini

"Osam godina radili su snažne utvrde u Dobasu. To je proces koji nije prestao i da je išao sve dalje, bio bi sve opasniji za nas, a naši gubitci sve veći. NATO je širio svoju vojnu prisutnost u Ukrajini. Pojavili bi se i u drugim područjima, sa sjevera, juga.. Da smo dozvolili da to potraje, da su imali priliku nabaviti nove oružane sustave, situacija za Rusiju bi bila puno drugačija.(...)

Ne možete razdvojiti današnje nacionaliste i sljedbenike Bandere, to je isto i to je njihov ogroman problem. Kada sam govorio s našim takozvanim zapadnim partnerima, rekao sam im: "Gledajte što se događa na ulicama Kijeva, gdje tisuće ljudi maše svastikama. To imamo i mi i druge zemlje, i borimo se protiv toga, ali oni to podržavaju na nacionalnoj razini. O tome se ne priča, ali to postoji.

A patrioti u Ukrajini nisu potaknuti idejom nacionalizma, to je puno primitivnije - žele sačuvati u europskim bankama milijarde dolara koje su ukrali ukrajinskom narodu i to stavljaju pod nacionalizam. Ne štede svoje ljude, gubitci su jedan naprama sedam ili osam. Činjenica da pokušavaju negirati da je to neo-nacizam je velik problem za ukrajinski režim i one koji ga podržavaju. I to je jedan od razloga trenutne krize."

O nuklearnom oružju i 'prljavoj bombi'

"Kada postoji nuklearno oružje, uvijek postoji opasnot da se ono upotrijebi. Provokacije s nuklearnim oružjem grade tenzije. Nikada nismo ništa rekli o tome da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje. Samo smo reagirali na njihove prijetnje. Liz Truss je otvoreno rekla da je UK nuklearna sila i da premijer može koristiti nuklearno oružje i nitko nije ništa rekao. Pretjerala je, ali netko ju je trebao ispraviti. Vodstvo kijevskog režima stalno govori o nuklearnom oružju. A sada su rasprave o tome što radimo u nuklearnoj elektrani Zaporižji. Mi je kontroliramo. Oni tvrde da je želimo raznijeti. Jesu li poludjeli?"

"Objavili smo podatke o incidentu s 'prljavom bombom'. Ukrajina tvrdi ćemo mi to sami napraviti. Nema smisla, ni vojno ni politički. Sada kažu da IAEA želi doći i provjeriti nuklearne instalacije u Ukrajini. Mi smo za to, želimo da se to dogodi čim prije jer znamo da se ukrajinske vlasti žele riješiti svih tragova pripreme. A što se upotrebe tiče, jedina zemlja koja je to učinila, dvaput, su SAD protiv Japana. Dakle, SAD je jedina zemlja koja je upotrijebila nuklearno oružje. Što se Rusije tiče, imamo svoju doktrinu. Neka je pročitaju. Tu stoji kada Rusija misli da se nuklearno može koristiti. Da zaštiti svoj teritorijalni integritet i sigurnost svog naroda."

O multipolarnom svijetu

"Ovaj svjetski poredak postaje netolerantan i prema zapadnim zemljama i njihovoj autonomiji. Čak i na njih primjenjuju (op. prev. Washington) sankcije. Posvećenost europskim kršćanskim vrijednostima vidi se kao neprijateljstvo i sabotaža. (…) U američkoj maniri, nemaju što ponuditi svijetu osim svoje dominacije. (...)

Raspad Sovjetskog Saveza - Zapad je osjetio da je pobjednik i proglasio unipolarni svijet u kojem samo on može postojati. To postaje stvar prošlosti. Pred našim očima oblikuje se novi svjetski poredak i moramo svakoga uzimati u obzir, a ne nametati samo jednu istinu. Rusija želi suradnju, da interesi i resursi komplimentiraju - to su ekonomski temelji multipolarnog svijeta. To je kompleksnije od pojednostavljenih vizija nekih Zapadnih ideologija. (...)

Svaka zemlja ima suverenitet i pravo na izbor i to se mora poštivati i u financijskom sustavu. Međunarodne institucije se moraju reformirati, moraju pomoći onima u potrebi a novi financijski sustav trebao bi biti stvoren tako da dijeli znanje i tehnologiju. Ako to uspijemo, ekonomski model i financijski sustav odgovarat će većini a ne samo 'golden billion'-u ('zlatna milijarda' - popularan izraz na ruskom govorom području, koristi se za neodređene elite koje 'vuku konce kako bi zgrnule bogatstvo i uništile živote običnih ljudi'). Ostvarujemo transakcije u svojoj valuti i mislim da je glavna dobit stvoriti sustav koji je depolitiziran i utemeljen na nacionalnim monetarnim sustavima."

O Kini i Tajvanu

"Kina je naš najveći trgovinski partner. Radimo zajedno u svim područjima, organiziramo vojne vježbe stalno, u tehničkom području surađujemo. Xi Jinping me naziva svojim prijateljem i ja njega smatram svojim prijateljem. Razmišljamo o Kini i Kinezima kao prijateljima i saveznicima, imamo veliko poštovanje prema vašoj zemlji i tradiciji."

"Tajvan je dio Republike Kine. To je oduvijek naš stav i nije se promijenio. Američke napore oko toga vidimo kao provokaciju. Ne razumijemo zašto to rade. Vidite tu strategiju i u Ukrajini. Pokušavaju uništiti našu ekonomiju šaljući milijarde dolara u borbu Ukrajine s Rusijom. Istovremeno provociraju Kinu. Jesu li ludi ili što? Zašto je ona starica (op.prev. Nancy Pelosi) morala ići na Tajvan i provocirati Kinu na odgovor? To je arogancija, čak i nije kalkulacija."

O Africi, gladi i inflaciji

"Svi podupiru afričke zemlje samo u govorima, ali što je učinjeno po pitanju alata kao što su dolar ili euro? 5,9 milijardi dolara i 3,9 milijardi eura je otisnuto. Gdje je taj novac otišao? Imamo deficit radi financijskog monpola. Pandemija je smanjila proizvodnju, ali otisnuli su mnogo novca za svoju populaciju, a tko najviše pati u tome? Afričke zemlje. Oni koji su to napravili to znaju, ali vode se vlastitim interesima a ne, primjerice, interesom afričkih zemalja. (...)

Kako je bilo moguće podići zabrane za ruske gnojiva? Imamo 300 tisuća tona gnojiva u europskim lukama. Voljni smo to dati besplatno afričkim zemljama, ali ne dopuštaju to. To su milijuni dolara, dajte to siromašnim zemljama, treba im. Ne daju. Ne želite da Rusija ima ekstraprofit? Nema problema, dat ćemo. Ali oni dižu cijene, imaju interes u tome."

Cijeli Putinov govor možete pročitati OVDJE.