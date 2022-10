Ruski predsjednik Vladimir Putin pojavio na plenarnoj sjednici Međunarodnog debatnog kluba Valdai pod nazivom "Posthegemonistički svijet: pravda i sigurnost za sve". Tamo je održao maratonski govor, a jedna od glavnih tema bio je rat u Ukrajini.

Tamo je, među ostalim, pojasnio zašto je Rusija pokrenula invaziju.

"Osam godina radili su snažne utvrde u Donbasu. I to je proces koji nije prestao i da je išao sve dalje, bio bi sve opasniji za nas a naši gubitci sve veći. NATO je širio svoju vojnu prisutnost u Ukrajini. Pojavili bi se i u drugim područjima, sa sjevera, juga.. Da smo dozvolili da to potraje, da su imali priliku nove oružane sustave nabaviti, situacija za Rusiju bi bila puno drugačija.

Davno, ta su područja bila kolijevka Rusije. Promjene su se počele događati u 14. i 15. stoljeću pod poljskim utjecajem. Tijekom razvoja različitih etničkih grupa, kada se jedna grupa razvije toliko da se doživljava kao odvojena nacija, to morate poštivati. Ali neki dijelovi Rusije završili su u zemljama koje su se ravnale po vlastitim interesima. I vršen je pritisak na ruski jezik... ", rekao je Putin.

"Ukrajinci su surađivali u eliminaciji Rusa i Bjelorusa s Hitlerom. To je dobro poznata povijesna činjenica. To je dio naše povijesti. Ali u srži, Rusi i Ukrajinci su jedna nacija, to je do izvjesne mjere civilni rat. Završili smo u različitim državama zbog brojnih razloga. Kada je Sovjetski Savez stvoren, boljševička vlast odlučila je Ukrajini dati ruski teritorij, bez da je o tome pitala narod. Dali su Donbas prvo. Nakon Drugog svjetskog rata dao je brojne poljske, mađarske i bugarske teritorije Ukrajini. Tako je stvorena moderna Ukrajina, ali njezin temelj, tlo na kojem je stvorena, bilo je Rusija", rekao je Putin.

Na pitanje, koji je glavni cilj vojne operacije u Ukrajini, rekao je: "Glavni cilj je pomoći Donbasu. Da smo drugačije reagirali, ne bismo mogli postaviti naše snage u Donbasu s obje strane. Nismo mogli ne reagirati. To je bio logičan nastavak svega što se događalo. Plan i cilj je pomoći ljudima koji žive u Donbasu", rekao je Putin.

A jedna njegova izjava posebno je izazvala reakcije.

"Jedini stvarni jamac suvereniteta i državnog integriteta Ukrajine mogla je biti samo Rusija, koja je stvorila današnju Ukrajinu", poručio je.

Nexta je to popratila riječima da je to najbolja šala s njegova stand-up nastupa.

"O ne, Putin nastavlja pričati čiste gluposti. Samo se pitamo vjeruje li barem malo u svoje riječi"; komentar je na Twitteru UkraineWorlda.

"Stari kreten je totalno nenormalan. Svaki pokušaj da se nađe smisao u nepojmljivom smeću koje dribla je čista jurnjava", poručio je ukrjainski dužnosnik Sergij Kislitsja.