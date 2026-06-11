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ZABRINUTOST U DR KONGU /

Raste broj zaraženih ebolom: Stotine kontakata nije identificirano

Raste broj zaraženih ebolom: Stotine kontakata nije identificirano
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Glavni direktor afričkog CDC-a Jean Kaseya izrazio je posebnu zabrinutost zbog malog broja kontakata pacijenata s ebolom u DR Kongu koji su identificirani

11.6.2026.
21:57
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Potvrđeno je oko 635 slučajeva ebole, a 127 ljudi je umrlo od opasne zarazne bolesti u Demokratskoj Republici Kongo, priopćili su u četvrtak Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC).

U Ugandi je zabilježeno još 19 slučajeva i dva smrtna slučaja povezana s izbijanjem zaraze u DR Kongu, priopćio je afrički CDC. Loše praćenje kontakata otežava suzbijanje zaraze.

Stotine kontakata nije identificirano

Prilikom predstavljanja novih podataka, glavni direktor afričkog CDC-a Jean Kaseya izrazio je posebnu zabrinutost zbog malog broja kontakata pacijenata s ebolom u DR Kongu koji su identificirani.

U pokrajini Ituri, gdje je više od 600 potvrđenih slučajeva, identificirano je nešto manje od 5.000 kontakata zaraženih pacijenata. Međutim, procijenjeno je da je svaki pacijent u regiji imao oko 40 kontakata, što bi ukupno iznosilo otprilike 24.000 kontakata. Ipak, čak i od onih koji su identificirani, samo oko 57 posto je pronađeno, rekao je Kaseya.

"Ako nemamo te ljude na popisu i ako ih ne pratimo, postoji ogroman rizik od širenja zaraze u zajednici", upozorio je Kaseya.

Dodao je da još uvijek postoje potvrđeni slučajevi ebole koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje.

"Ako ne kontaktiramo sve one za koje znamo da su zaraženi i one koji su s njima bili u kontaktu, ne možemo reći da kontroliramo ovu epidemiju", upozorio je.

 

Demokratska Republika KongoKongoEbola
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