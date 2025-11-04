Preminuo radnik koji je 11 sati bio zatočen u urušenoj srednjovjekovnoj kuli u Rimu

Radnik koji je više od jedanaest sati bio zarobljen pod ruševinama kule Torre dei Conti u središtu Rima preminuo je nakon što su ga spasioci izvukli i prevezli u bolnicu, izvijestili su talijanski mediji.

Dio pročelja kule, smještene u blizini Carskih foruma i Koloseuma, urušio se u ponedjeljak ujutro, izazvavši oblak prašine i zatrpavši radnike na gradilištu. Prema navodima medija, trojica su radnika evakuirana, a jedan je zadobio ozljedu glave. Posljednji, 66-godišnji rumunjski državljanin, ostao je zarobljen pod ruševinama više od jedanaest sati.

Rimski vatrogasci izvukli su ga kasno navečer, a u bolnicu Umberto I stigao je u kardiorespiratornom zastoju. Unatoč pokušajima reanimacije, preminuo je, izvijestila je agencija Ansa.

'Na radu se ne smije umrijeti'

Predsjednik regije Lazio Francesco Rocca izrazio je sućut obitelji stradalog radnika.

"Octay Stroici nije preživio, unatoč izvanrednim naporima spasilaca. Na radu se ne može i ne smije umrijeti", napisao je Rocca na Facebooku.

Rimsko tužiteljstvo otvorilo je istragu zbog sumnje na nemar i nenamjerne ozljede, a karabinjeri su ispitali radnike i odgovorne za obnovu. Prema podacima rimskog odjela za kulturnu baštinu, urušavanje je zahvatilo potporni zid, dio podnožja i stubište kule, čija je obnova započela u lipnju i uključivala uklanjanje azbesta.

Kula Torre dei Conti, izgrađena u 9. stoljeću i proširena u 13. stoljeću za obitelj pape Inocenta III., zatvorena je od 2007. godine. Obnova se financira sredstvima iz europskog plana oporavka, a planirano je da nakon radova postane kulturni centar.

