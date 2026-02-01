Pred policijom si pucao u glavu, tri mjeseca kasnije ispod smeća našli drugo tijelo

Dok su čistili stan u njemačkom Monheim-Baumbergu, radnici specijalizirane tvrtke došli su do šokantno otkrića - ispod hrpe smeća pronašli su tijelo žene.

Riječ je o istom stanu u kojem se prije nepuna tri mjeseca tijekom policijske racije odigravala tragična drama. Pripadao je 52-godišnjem muškarcu koji je ranije optužen za kazneno djelo povezano s oružjem.

Policija je u studenom upala u njegov stan i dok je pretraživala prostorije pune smeća i otpada, muškarac je zgrabio pištolj i pucao si u glavu, prenosi Fenix magazin.

Policija sumnja na ubojstvo

Preminuo je u bolnici, a stan je od tada bio zapečaćen.

Specijalizirana tvrtka ušla je u stan krajem siječnja i započela s radovima, da bi dva dana kasnije djelatnici uočili plastičnu vreću u kojoj su ih dočekali ostaci starije žene.

"Radnici su u petak pronašli djelomično skeletizirane ostatke starije žene skrivene ispod hrpa smeća u stanu", potvrdila je policija u priopćenju. Odmah su alarmirane dežurne službe, a vlasti su otvorile istragu ubojstva.

Identitet pronađene žene nije poznat, kao ni kako je umrla.

