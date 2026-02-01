FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKANTNO OTKRIĆE /

Pred policijom si pucao u glavu, tri mjeseca kasnije ispod smeća našli drugo tijelo

Pred policijom si pucao u glavu, tri mjeseca kasnije ispod smeća našli drugo tijelo
×
Foto: Shutterstock

Identitet pronađene žene nije poznat, kao ni kako je umrla

1.2.2026.
14:19
Dunja Stanković
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok su čistili stan u njemačkom Monheim-Baumbergu, radnici specijalizirane tvrtke došli su do šokantno otkrića - ispod hrpe smeća pronašli su tijelo žene. 

Riječ je o istom stanu u kojem se prije nepuna tri mjeseca tijekom policijske racije odigravala tragična drama. Pripadao je 52-godišnjem muškarcu koji je ranije optužen za kazneno djelo povezano s oružjem. 

Policija je u studenom upala u njegov stan i dok je pretraživala prostorije pune smeća i otpada, muškarac je zgrabio pištolj i pucao si u glavu, prenosi Fenix magazin. 

Policija sumnja na ubojstvo

Preminuo je u bolnici, a stan je od tada bio zapečaćen. 

Specijalizirana tvrtka ušla je u stan krajem siječnja i započela s radovima, da bi dva dana kasnije djelatnici uočili plastičnu vreću u kojoj su ih dočekali ostaci starije žene. 

"Radnici su u petak pronašli djelomično skeletizirane ostatke starije žene skrivene ispod hrpa smeća u stanu", potvrdila je policija u priopćenju. Odmah su alarmirane dežurne službe, a vlasti su otvorile istragu ubojstva.

Identitet pronađene žene nije poznat, kao ni kako je umrla.

POGLEDAJTE VIDEO: Izlaze mučni detalji pokolja u Iranu: 2600 mrtvih, po kućama skupljaju tijela

NjemačkaTijeloUbojstvoPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOKANTNO OTKRIĆE /
Pred policijom si pucao u glavu, tri mjeseca kasnije ispod smeća našli drugo tijelo