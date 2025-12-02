Racija u Bruxellesu, uhićena bivša šefica europske diplomacije!

Belgijska policija uhitila je u utorak tri osobe, među njima i bivšu šeficu diplomacije EU-a Federicu Mogherini, u sklopu velike istrage o prijevari u financiranju akademije za mlade diplomate u Brugesu, potvrdile su dvije osobe upoznate sa slučajem za Euractiv.

Pritvoren je i visoki dužnosnik Europske komisije Stefano Sannino, koji je bio glavni tajnik EEAS-a u mandatu Mogherini. Među uhićenima je navodno i još jedan zaposlenik Kolegija Europe, koji je uključen u odjel izvršnog obrazovanja, dodaje izvor.

Kaznena istraga započela je nakon navoda da su EEAS i Kolegij Europe, prestižna poslijediplomska škola za eurokrate,zloupotrijebili javni novac EU-a u 2021. i 2022. godini, prema četiri osobe upoznate s istragom.

Belgijska policija izvela je raciju u diplomatskoj službi EU-a u Bruxellesu, te napravila pretrese u Kolegiju Europe i privatnim domovima u sklopu istrage o navodnoj zloporabi EU sredstava, tvrde svjedoci i izvori. Glasnogovornik Fakulteta, gdje je Mogherini rektorica od 2020., kazao je da ne znaju je li uhićena i odbio dalje komentirati.

Mogherini je vodila Europsku službu za vanjsko djelovanje (EEAS) od 2014. do 2019., a obnaša poziciju ravnateljice Akademije od 2022.

Istražitelji ispituju jesu li Kolegij Europe ili njegovi predstavnici imali prethodno znanje o javnom natječaju za financiranje nove Diplomatske akademije EU, godišnjeg programa obuke za europske diplomate u Brugesu koji financira EEAS.

Sumnja u nepravilnosti

Komisija je potvrdila da je policija u utorak bila prisutna u zgradama EEAS-a, što je dio istrage o aktivnostima provedenim tijekom prethodnog mandata. Odbila je dati daljnje informacije jer je istraga u tijeku.

U ranim jutarnjim satima diljem Belgije provedene su racije, a policija je zaplijenila dokumente i uhitila tri osobe kako bi ih ispitala zbog sumnje na prijevaru u nabavi, korupciju i sukob interesa. Oko 10 policajaca odjevenih u civilnu odjeću ušlo je u sjedište Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) u 7:30 sati u utorak, rekao je jedan očevidac. Drugi dužnosnik EU iz diplomatske službe EU potvrdio je raciju.

College of Europe, osnovan 1949. godine, smatra se završnom školom EU-a za diplomate i državne službenike, a među bivšim studentima su vodeći političari i dužnosnici europskih institucija.

U fokusu istražitelja je, navodno, kupnja zgrade u ulici Spanjaardstraat u Brugesu za 3,2 milijuna eura, u kojoj su smješteni diplomati koji pohađaju akademiju, rekle su četiri osobe upoznate s istragom.

Natječaj za domaćina akademije zahtijevao je od prijavitelja da osiguraju smještaj.

Kolegij Europe je kupio zgradu 2022. godine tijekom razdoblja financijskih poteškoća, a neposredno prije nego što je EEAS objavio natječaj kojim je kasnije instituciji dodijeljeno 654.000 eura financiranja, rekle su dvije osobe upoznate s istragom.

Istražitelji su ispitali navode da su Kolegij Europe i njegovi predstavnici imali pristup povjerljivim informacijama o natječaju, koji je trebao ostati povjerljiv kako bi se omogućila poštena konkurencija između institucija koje se natječu za smještaj nove akademije.

