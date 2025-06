Putinov ponos u plamenu, širi se snimka uništenja: 'Lijepo gori!'

Ukrajinci su subotu ujutro oborili ruski borbeni zrakoplov Su-35 u regiji Kursk, izvijestile su Zračne snage, a prenio Kyiv Independent.

Detalji operacija nisu otkriveni, no podaci Glavnog stožera Ukrajine pokazuju da je ukupan broj uništenih ruskih zrakoplova od početka invazije sada narastao na 414.

Snimka uništenja širi se društvenim mrežama. "Evo i videa srušenog ruskog Su-35. Lijepo gori!", stoji u opisu jedne objave na platformi X.

And here's the video of the downed russian Su-35! The footage was published by the PS.



It burns beautifully! pic.twitter.com/4v5YoiGch1