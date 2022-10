Vladimir Putin postao je pravi Bond negativac u svojem posljednjem televizijskom nastupu, prijeteći svijetu nuklearnim armagedonom nakon čega se zlokobno nasmijao.

Upitan je o mogućnosti nuklearnog rata. Moderator Fyodor Lukyanov podsjetio je Putina na njegove neugodne komentare od prije četiri godine, na istom događaju, kada je rekao da ‘ćemo svi završiti u raju‘.

Moderator upita Putina: Ne žuri nam se, zar ne?". A kada mu je postavljeno to pitanje, Putin zašuti i skrene pogled i napravi jezivu stanku od desetak sekundi.

"Namjerno sam to napravio kako bih vas uplašio", rekao je Putin nasmijavši se prisutne.

O nuklearnom oružju

Inače, na pitanje, o povećanju nuklearne retorike i toga da Ukrajina ide u praktične pripreme za nuklearne prijetnje dok SAD daje izjave u kojima se vidi mogućnost uporabe nuklearnog oružja, a Biden govori o nuklearnom armagedonu te da SAD ne prepoznaje ponavljanje kubanske krize, te što će Rusija učiniti, rekao je:

"Kada postoji nuklearno oružje, uvijek postoji opasnot da se ono upotrijebi. Već sam spomenuo da Zapad vrši pritisak i na neutralne i zemlje koje su prijateljski nastrojene prema nama. Nastoje neutralne zemlje nagovoriti da se usprotive Rusiji. Provokacije s nuklearnim oružjem grade tenzije. Pogledajte koga podupirete? Nemojte kupovati ništa od Rusa, nemojte im ništa prodavati, to je primitivna retorika i cilj. Nikada nismo ništa rekli o tome da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje. Samo smo reagirali na njihove prijetnje. Liz Truss je otvoreno rekla da je UK nuklearna sila i da premijer može koristiti nuklearno oružje i nitko nije ništa rekao. Pretjerala je, ali netko ju je trebao ispraviti. Vodstvo kijevskog režima stalno govori o nuklearnom oružju. A sada su rasprave o tome što radimo u nuklearnoj elektrani Zaporižji. Mi je kontroliramo. Oni tvrde da je želimo raznijeti. Jesu li poludjeli?

Tražili ste da IAEA bude prisutna tamo. Žive na području nuklearke i mogu vidjeti svojim očima tko bombardira i odakle dolaze projektili. Ali nitko ne govori da Ukrajinici to rade, nitko. Međutim, oni grade tenzije govoreći da to radi Rusija. Tri ili četiri linije je kijevski režim uništio. Sabotaža je izvršena. Informirali smo zapad o tome. Tišina. Pokušavaju stvoriti nuklearni indident da okrive Rusiju i stvore novu spiralu za nastavak sukoba s Rusijom. Ne vidim smisao toga.

Sada, objavili smo podatke o incidentu s 'prljavom bombom'. Ukrajina tvrdi ćemo ti to sami napraviti. Nema smisla, ni vojno ni politički. Sada kažu da IAEA želi doći i provjeriti nuklearne instalacije u Ukrajini. Mi smo za to, želimo da se to dogodi čim prije jer znamo da se ukrajinske vlasti žele riješiti svih tragova pripreme. A što se upotrebe tiče, jedina zemlja koja je to učinila, dvaput, su SAD protiv Japana. Koji je bio cilj? Nije bilo vojne svrhe. Nije imalo smisla koristiti praktički protiv civila bombu u Hirošimi i Nagasakiju. Je li bio u pitanju njihov suverenitet? Naravno da nije. Vojni stroj Japana već je bio uništen. Zašto su bacili bombu na Japan? Japanski udžbenici pišu sada da su saveznici to napravili. Ne mogu napisati istinu, ali tragedije se sjećaju svake godine. Bravo. Dakle, SAD je jedina zemlja koja je upotrijebila nuklearno oružje.

Što se Rusije tiče, imamo svoju doktrinu. Neka je pročitaju. Tu stoji kada Rusija misli da se nuklearno može koristiti. Da zaštiti svoj teritorijalni integritet i sigurnost svog naroda. Sutra slavimo 60 godina kubanske krize. Prošle godine predložili smo u prosincu SAD-u da nastavimo raditi na stabilnosti. NIje bilo odgovora. Uredu. Mi ne trebamo druge, ovismo o sebi. Razvijamo tehnologije. Ako netko želi s nama graditi dijalog, spremni smo na to", rekao je.

