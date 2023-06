Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u utorak u razgovoru s ratnim dopisnicima da postoji pitanje na koje jedino on sam može odgovoriti - treba li ponovno pokušati osvojiti Kijev, prenosi Reuters.

Putin je rekao da će daljnja mobilizacija ovisiti o tome što Rusija želi postići u ratu u Ukrajini, dodajući da se suočio s pitanjem na koje samo on može odgovoriti - treba li Rusija ponovno pokušati zauzeti Kijev?

Retoričko pitanje

Njegova najzagonetnija primjedba u razgovoru s ratnim dopisnicima bila je upravo o Kijevu, koji su ruske snage pokušale - i nisu uspjele - osvojiti samo nekoliko sati nakon što je Putin naredio trupama da uđu u Ukrajinu 24. veljače prošle godine.

"Da se vratimo tamo ili ne? Zašto postavljam tako retoričko pitanje?", rekao je Putin osamnaestorici ratnih dopisnika i blogera u Kremlju. "Samo ja sam mogu odgovoriti na to", rekao je Putin.

Njegove komentare o Kijevu – tijekom višesatnog odgovaranja na pitanja – prikazala je ruska državna televizija.

Legalizacija plaćenika

Ruski predsjednik je rekao i da podržava odluku ministarstva obrane po kojoj skupine plaćenika koje se bore u Ukrajini moraju potpisati ugovore s ministarstvom prije 1. srpnja, nakon što je ranije grupa Wagner poručila kako odbija to učiniti.

Jevgenij Prigožin, osnivač Wagnera i najmoćniji ruski plaćenik, rekao je da njegova organizacija neće potpisati ugovor zbog, kako je kazao, nesposobnosti ministra obrane Sergeja Šojgua da upravlja skupinama poput Wagnera.

Prigožin je više puta oštro kritizirao Šojgua.

No, Putin je u utorak jasno dao do znanja kako želi da sve privatne vojne kompanije potpišu ugovor te da želi promijeniti zakon kako bi se njihove aktivnosti legalizirale.

"To je jedini način da se osiguraju socijalna jamstva (za plaćenike) jer (trenutačno) ne postoji ugovor s državom niti ugovor s ministarstvom obrane", rekao je Putin skupini ratnih dopisnika. "To se mora učiniti i to mora biti učinjeno što je brže moguće", dodao je.

Prema novom sustavu Wagner i Prigožin, kojega se smatra bezobzirnim, ali učinkovitim jastrebom, puno bi snažnije bili integrirani u zapovjednu strukturu ministarstva obrane. To bi Prigožinu otežalo jačanje vlastitog političkog i vojnog utjecaja, na čemu radi više mjeseci dok dobiva vojnu opremu i streljivo od vojske.

Uvjet za pregovore s Ukrajinom

Putin je također u utorak rekao da je Rusija otvorena za mirovne pregovore s Ukrajinom, ali da se sukob može zaustaviti jedino ako zapadne zemlje prestanu isporučivati oružje Ukrajini.

Ruski je predsjednik rekao i da Rusija razmatra povlačenje iz crnomorskog sporazuma o izvozu žita, istaknuvši da je Moskva "prevarena" oko provedbe dijelova sporazuma koji se tiču izvoza ruskih proizvoda.

Na sastanku s ratnim dopisnicima, koji je emitiran na televiziji, Putin je rekao kako je cilj sporazuma pomoći "prijateljskim" zemljama u Africi i Latinskoj Americi, ali da je Europa najveći uvoznik ukrajinskog žita koje je ključni izvor strane valute za Kijev.

Putin je rekao da će razgovarati o budućnosti sporazuma o žitu s nekim afričkim čelnicima za koje se očekuje da će posjetiti Rusiju, dodajući da je Moskva spremna besplatno opskrbljivati žitom najsiromašnije zemlje svijeta.

O ukrajinskoj protuofenzivi

Putin je ratnim izvjestiteljima kazao i da ukrajinska vojska od početka svoje protuofenzive trpi gotovo "katastrofalne" gubitke na dijelovima bojišnice u Ukrajini.

"Gubitci su blizu razine koja se može ocijeniti katastrofalnom", rekao je, ustvrdivši da su ruski gubitci "deset puta manji".

Kijev je u ponedjeljak navečer rekao da je njegova ofenziva na jugu i na istoku Ukrajine za oslobađanje teritorija pod ruskom okupacijom "teška", ali da napreduje, pošto su oslobođena sela na jugu zemlje.