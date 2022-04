Ruski predsjednik Vladimir Putin često podsjeća na epski pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačke tijekom Drugog svjetskog rata kako bi opravdao invaziju svoje zemlje na Ukrajinu. Ipak, Putin čini neke od istih grešaka koje su osudile njemačku invaziju na SSSR 1941. na propast, a pritom koristi "trikove i taktike nalik Hitleru" kako bi opravdao svoju brutalnost, kažu vojni povjesničari i znanstvenici, ističe CNN.

'Ovo nije logično, i to je najopasnije'

Upravo je to mračna ironija Putinove odluke da napadne Ukrajinu koja je postala jasna kako rat ulazi u drugi mjesec: ruski čelnik, koji sebe prikazuje nekoga tko izučava povijest, pokleknuo je jer nije posvetio dovoljno pažnje lekcijama "Velikog domovinskog rata", kako se u Rusiji naziva Drugi svjetski rat. "Pokušavam shvatiti to već mjesec dana, jer koliko god Putin bio strašan, nikad se ne bi moglo reći da je nelogičan", kaže Peter T. DeSimone, izvanredni profesor ruske i istočnoeuropske povijesti na Sveučilištu Utica u New Yorku York.

"A sve je ovo nelogično i to je ono što najviše plaši", kaže. "Ovo nije normalno u odnosu na ono što je činio u prošlosti. To je nešto što nema smisla na mnogim razinama, a ne samo u vezi s Drugim svjetskim ratom."

Postoje, naravno, značajne razlike između trenutnog rata u Ukrajini i sukoba između nacističke Njemačke i Sovjetskog Saveza. Nacistički ratni stroj bio je strašan, okretan i dobro uvježban. Wehrmacht je ubio i ranio 150.000 vojnika Crvene armije u prvom tjednu njihove invazije u lipnju 1941. Zauzeli su goleme dijelove teritorija, a u jednom "mega-okruženju" zarobili su četiri sovjetske vojske, zarobivši 700.000 ratnih zarobljenika.

Tri greške Hitlera koje Putin ponavlja

Razlika nije samo u opsegu rata, nego i vođa. Niti se može povući paralela između demokratski izabranog Volodimira Zelenskog i Josifa Staljina, koji je bio sociopat, izgladnjivao milijune Ukrajinaca i rutinski ubijao političke suparnike, niti se može izjednačiti Putina i Hitlera,.

Ipak, sličnosti postoje, a vojni povjesničari ističu kako Putin slijedi Hitlerove korake u najmanje tri pogubna.

1. Putin je zaboravio osnovno pravilo ratovanja

Tenk je dugo izazivao strah u neprijateljskim trupama. Kad su Britanci tijekom Prvog svjetskog rata predstavili prve tenkove, vojnici su pobjegli od terora. No u sto godina ratovanja tenk više nije strašno čudovište i Ukrajina je "groblje ruskih tenkova". Ukrajinski vojnici koriste sve, od bespilotnih letjelica do Javelina za uništavanje tenkovskih konvoja.

Ipak. postoji još jedan zapanjujuć razlog zašto su ruski tenkovi stali: nedostatak goriva. A to je samo dio većeg problema. Nekada hvaljena ruska vojska zaglavila je u Ukrajini ne samo zbog žestokog otpora, već zbog nečeg prozaičnijeg: logistike. Putin se mučio da nahrani i opremiti svoju vojsku. Bilo je izvješća o ruskim vojnicima koji su pljačkali banke i supermarkete, spremnicima jeponestalo goriva a vojnici su koristili nestandardne oblike vojne komunikacije, poput pametnih telefona, koji su pridonijeli smrti najmanje sedam ruskih generala, kako Ukrajina kaže.

"Dokazi upućuju na to da je Putin mislio da bi mogao izvojevati brzu pobjedu s raspoređivanjem specijalnih snaga i zračnih jedinica", kaže Ian Johnson, profesor vojne povijesti na Sveučilištu Notre Dame. "Dakle, kada su bili prisiljeni ići u mnogo tradicionalniji rat koji je u suštini uključivao većinu ruske vojske duž ukrajinske granice, nisu bili spremni za dio logistike."

Loše logističko planiranje također je odigralo ključnu ulogu u porazu nacističke Njemačke na istočnom frontu, gdje je Hitler očekivao brzu pobjedu. Njemačka vojska nije uspjela uspostaviti dovoljne linije opskrbe za goleme udaljenosti i surove terene Sovjetskog Saveza. Njemački tenkovi ostali su bez goriva. Posljedice ovog lošeg logističkog planiranja pokazale bi se kobnim kada je nastupila ruska zima.

Hitler mnoge svoje vojnike nije opremio zimskom odjećom jer je mislio da je sovjetska vojska toliko inferiorna. Njemački vojnici bili su prisiljeni boriti se na niskim temperaturama dok su još uvijek bili obučeni u svoje ljetne uniforme, a neki su koristili novine i slamu kako bi se zaštitili od hladnoće. "Ovo se pokazalo razornim kada je nastupila posebno brutalna ruska zima", kaže Johnson. "Otprilike 250.000 njemačkih vojnika na kraju je zadobilo ozljede od ozeblina ili je umrlo od hladnoće te zime zbog logističkih problema."

Njemačka vojska dosegla je najnižu točku u bitci kod Staljingrada, koja se smatra prekretnicom Drugog svjetskog rata. Tamo su loše opremljeni njemački vojnici bili prisiljeni jesti konje, pse i štakore kako bi preživjeli zimu. Razmjeri borbi u Ukrajini danas se ne približavaju istočnoj bojišnici, ali lekcija iz oba rata može se sažeti u vojnu maksimu koja se pripisuje generalu Omaru Bradleyu, američkom generalu tijekom Drugog svjetskog rata: „Amateri govore o strategiji. Profesionalci razgovaraju o logistici."

2.Otuđio je potencijalne saveznike

U ratu koji je već pun srcedrapajućih slika, jedna fotografija može biti najgora. Fotografija trudne Ukrajinke u poderanoj odjeći koju nose na nosilima. Žena je pri svijesti, ruku zaštitnički držala preko golog trbuha umrljanog krvlju. I ona i njezina beba kasnije su umrle od zadobivenih ozljeda. Ukrajinske vlasti kažu da je bila u rodilištu u opkoljenom gradu Mariupolju kada ga je granatirala ruska artiljerija.

Slika je podcrtala ono što neki komentatori sada kažu da je Putinov standardni pristup ratu: on neselektivno ubija civile kako bi slomio volju ukrajinskog naroda. Ruska vojska optužena je za bombardiranje bolnica, trgovačkih centara, stambenih zgrada i kazališta s natpisom "djeca" na ruskom na vanjskom dijelu zgrade. Rusija je također optužena za pokušaj izgladnjivanja ukrajinskog grada blokiranjem humanitarne pomoći.

Brutalnost ruske vojske, međutim, ima suprotan učinak, napisala je Maria Varenikova iz Lavova u Ukrajini u nedavnom članku za New York Times. "Ako postoji neka glavna emocija koja trenutno obuzima Ukrajinu, to je mržnja", rekla je Varenikova. "To je duboka, uzavrela mržnja za predsjednika Vladimira Putina, njegovu vojsku i njegovu vladu."

Brutalnost se može obiti poput bumeranga. Putin je imao potencijalne saveznike u Ukrajini. Rusija i Ukrajina dvije su slavenske nacije koje dijele vjerske i kulturne veze. Mnogi Ukrajinci imaju rođake u Rusiji i govore taj jezik. I povijesno je bilo više odanosti Rusiji u istočnom dijelu zemlje.

Ali Putinova neselektivna brutalnost prema civilima ujedinjuje Ukrajince na način na koji nikada prije nisu bili okupljeni. Jedan komentator nazvao je mržnju "skrivenim adutom" u ratu jer može stvoriti otpor koji traje generacijama.

Hitlerova neselektivna brutalnost prema sovjetskim civilima također je igrala ključni faktor u njegovom porazu. Hitler je imao mnogo potencijalnih saveznika u Sovjetskom Savezu. Mnogi su Sovjeti prezirali i bojali se Staljina koji je rutinski ubijao političke protivnike, pogubio vojskovođe i progonio sovjetske građane. Ubio je oko četiri milijuna Ukrajinaca gladujući ih tijekom jednog zloglasnog razdoblja poznatog kao Holodomor.

Zato su neki Sovjeti isprva dočekali Hitlera kao osloboditelja, a nekim njemačkim trupama su dali božićne darove. Ali Hitlerovo brutalno postupanje prema civilima brzo je učvrstilo sovjetski otpor. Njemačke trupe su opljačkale i izgladnjele ruske gradove kako bi se pokorile. Okupljali su sovjetske Židove i druge manjine, strijeljajući ih ili trovajući u pokretnim kombijima s plinom. Nacistička propaganda učila je Nijemce da su Sovjeti općenito inferiorni "mongolizirani" Slaveni koji zaslužuju smrt ili porobljavanje.

"Nacisti nisu bili okupatorska sila; oni su od samog početka bili snaga za istrebljenje", kaže DeSimone, povjesničar sa Sveučilišta Utica. Staljin je bio toliko omražen da je otprilike milijun Sovjeta služilo u njemačkoj vojsci, kaže Johnson, povjesničar Notre Damea. Hitlerova brutalnost uništila je svaku šansu koju je imao da pridobi simpatizere i oslabi sovjetski otpor, kaže Johnson. “Umjesto da iskorištava veliki broj ljudi koji bi mogli biti na njegovoj strni ili barem misliti da su Nijemci manje zlo od Sovjeta, Hitler je brzo otuđio sve te skupine”.

3.Koristi Hitlerovu retoriku da opravda rat

Prošlog ljeta Putin je objavio poduži esej pod naslovom "O povijesnom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca" kojim je želio objasniti da postoji umjetna podjela između dviju zemalja i da je "pravi suverenitet Ukrajine moguć samo u partnerstvu s Rusijom". Jezik kojim se Putin koristio izazvao je jezu kod nekih povjesničara. Rekli su da je ponovio dio iste retorike koju je Hitler koristio u "Mein Kampfu", diktatorovoj autobiografiji i političkom manifestu. Hitlerova knjiga prepuna je iskrivljene povijesti o izgubljenoj veličini Njemačke, globalnim zavjerama koje potkopavaju moć Njemačke i opravdanjima za osvajanje druge skupine ljudi.

"Poput Führera, predsjednik Rusije žali zbog tragedije koja je zadesila njegovu domovinu, nekadašnje carstvo, i on također želi vratiti sat unatrag", napisao je Avi Garfinkel, reporter izraelskih novina Haaretz, u članku pod naslovom , "Kako Putinova ukrajinska agenda evocira Hitlerov Mein Kampf." Ovo je možda jedna od najuznemirujućih veza između Putina i Hitlera. Neki Putinovi kritičari kažu da on koristi nacistički jezik i propagandne tehnike kako bi opravdao invaziju na Ukrajinu. Usporedili su "Z" ispisano na ruskim tenkovima sa simbolom koji su nacisti koristili u koncentracijskim logorima. Drugi su usporedili nedavni masovni ratni skup koji je Putin vodio na moskovskom stadionu sa scenama Hitlerovog govora u zloglasnom nacističkom propagandnom filmu pod nazivom "Trijumf volje".

Neka od najjačih reakcija na Putinovu retoriku proizlaze iz njegove tvrdnje da ruska vojska teži "denacizaciji" Ukrajine i da nastoji zaštititi ljude koji su bili "zlostavljani genocidom kijevskog režima".

Timothy Snyder, vodeći autoritet za srednjoeuropsku povijest i holokaust, kaže da je Putinova tvrdnja o "denacizaciji" "groteskna" jer pokušava opravdati invaziju na demokratsku zemlju, koju vodi židovski predsjednik koji je izgubio rodbinu u holokaustu, tvrdeći da je tu da se bori protiv nacista. Snyder Putinovo opravdanje naziva varijacijom Hitlerove velike laži -- nacističke propagandne tehnike koja inzistira na tome da će, ako politički vođa dovoljno puta ponovi kolosalnu neistinu, ljudi će u nju na kraju povjerovati.

"Adolf Hitler je dao nekoliko savjeta za odnose s javnošću: izreći laž toliko veliku da ljudi neće vjerovati da biste ih ikada pokušali prevariti u tako velikim razmjerima", napisao je Snyder u eseju pod naslovom "Putinovi trikovi i taktike poput Hitlera u Ukrajini." Izgovarajući laži da Ukrajinom upravljaju nacisti skloni genocidu, Putin se ruga ljudima koji su preživjeli holokaust, kaže Snyder, autor knjige "O tiraniji".

Ipak, Putinovo korištenje Velike laži također bi mogao imati suprotne rezultate. U zemlji u kojoj su mnogi preci građana poginuli u holokaustu, pozivanje na takvu povijesnu tragediju da opravda rat može samo učiniti neke Ukrajince odlučnijima u obrani svoje domovine. Možda zato neki Ukrajinci Putina više ne nazivaju ruskim predsjednikom. Zovu ga "Novi Hitler".

Što bi mogla biti najveća ironija od svega

Znamo rezultat Hitlerove invazije. Sovjetski Savez je na kraju uništio nacistički ratni stroj. Sovjeti su, više od bilo koje zemlje, bili odgovorni za poraz nacističke Njemačke. Hitler je počinio samoubojstvo kada su se ruske trupe zatvorile u njegov bunker u Berlinu 1945. godine.

Procjenjuje se da je tijekom Drugog svjetskog rata poginulo 26 milijuna Sovjeta. Jedan je bio Putinov dvogodišnji brat Viktor, koji je umro nakon što je njemačka vojska opkolila ruski grad, blokirajući isporuku hrane i vode.

Ne znamo kako će završiti rat u Ukrajini. Putin bi ipak mogao pobijediti. Mogao bi podijeliti naciju i zaplijeniti energetski bogate resurse istočne Ukrajine i učvrstiti svoju vlast na obali zemlje, kažu neki.

U ni jednom ratu u povijesti nijedna strana nije imala monopol na brutalnost pa tako ni u ovom. Skupina krajnje desnice s poviješću neonacističkih sklonosti odigrala je ključnu ulogu u ukrajinskom otporu. Ukrajinski vojnici optuženi su za strijeljanje ruskih zarobljenika. Ali ako Ukrajina nekako sačuva svoju neovisnost i svoj teritorij, moglo bi se dogoditi nešto što bi moglo dovesti do jedne od najvećih ironija od svih.

Ukrajinska pobjeda bit će prikazana kao još jedan Veliki domovinski rat. Ukrajinci će obilježiti pobjedu svoje zemlje paradama i spomenicima. A Putina više neće hvaliti kao oštroumnog i hrabrog vođu koji je obnovio veličinu Rusije manipulirajući šahovskim figurama na globalnoj pozornici.

Na njega će se gledati kao na budalu koju su oholost i brutalnost natjerali na iste pogreške kao i diktatora kojeg je tvrdio da prezire.

Sve o ratu u Ukrajini možete pratiti OVDJE.