Ubojiti virus od kojeg krvare oči uzima nove žrtve: Zaražene pretvara u 'duhove'

Čelnici globalnih zdravstvenih organizacija upozoravaju na širenje virusa nalik eboli koji izaziva krvarenje očiju i od kojeg je od prošlog tjedna stradalo devet ljudi.

Riječ je o takozvanom marburškom virusu, jednom od najsmrtonosnijih patogena ikad otkrivenih. U afričkoj državi Tanzaniji njime se od zarazilo deset osoba, a devet ih je umrlo. Crnim brojkama održava se zastrašujuća stopa smrtnosti od ogromnih 90 posto.

Slučajevi su prijavljeni u regiji Kangera na sjeverozapadu zemlje. S obzirom na to da je glavna međunarodna zračna luka lako dostupna vlakom, stručnjaci strahuju da bi se bolest mogla još jače širiti, piše The Sun, a prenosi Daily Mail. Ngashi Ngongo iz Afričkog centra za kontrolu bolesti (CDC) na internetskom brifingu rekao je da u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) čine sve kako bi ograničili širenje epidemije.

Ljudi kao duhovi

Marburg je hemoragijska groznica, kod koje su oštećeni organi i krvne žile. To uzrokuje unutarnje krvarenje ili krvarenje iz očiju, ustiju i ušiju. Može se prenijeti dodirom, kontaminiranim predmetima ili zaraženim divljim životnijima. U početku se prenosi na ljude koji se dulje vrijem izlažu rudnicima ili špiljama u kojima žive šišmiši.

Simptomi su nagli i uključuju glavobolje, groznice, proljev, bol u trbuhu i povraćanje. Postupno postaju sve izraženiji. U ranim fazama marburške hemoragijske groznice vrlo ju je teško razlikovati od drugih tropskih bolesti, poput ebole i malarije. Trenutačno ne postoji dostupno cjepivo, što znači da zdravstveni djelatnici često ulaze u izravnu opasnost od virusa.

Zareženi pacijenti postaju poput duhova - lica im postaju bezizražajna, a oči duboko usađene.

