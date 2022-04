Zapadne obavještajne službe vode psihološki rat oko Ukrajine izravno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je inače stručnjak za psihološke "igrice". No, izgleda da je on povukao krivi potez. SAD i saveznici ističu demoraliziranu i neefikasnu rusku vojsku koja trpi goleme gubitke u Ukrajini, a istodobno stvaraju viziju rastućih političkih napetosti unutar zidina Kremlja.

Tako se nedavno pojavila priča da je ruski lider toliko izoliran da mu njegovi savjetnici ne govore istinu o tome kakvo je stanje na bojišnici. Zapadne vlade sprječavaju Putina da definira narativ rata, što je teška situacija za njega, jer je on obično navikao to činiti, često se miješajući u europske i američke izbore. Bivši časnik KGB-a i šef obavještajne službe trebao bi biti duboko zabrinut zbog mogućnosti da zapadni špijuni zapravo imaju insajderski uvid u ratne planove Kremlja, ali i unutarnju politiku.

"To čini obavještajne profesionalce, čak i one bivše poput mene, nervoznima, jer, naravno, toliko je ukorijenjeno u nama štititi izvore i metode", rekao je za CNN Steve Hall, bivši šef ruskih operacija CIA-e, komentirajući spremnost vlada na Zapadu da otvoreno govore o Putinovim problemima.

Demoralizirani Rusi

Naravno, autsajderi ne znaju otkud stižu informacije i jesu li one točne. No, oni to ionako ne trebaju znati. Rusi ionako u jednakoj mjeri nagađaju što se događa na Zapadu. Jedan od glavnih britanskih obavještajaca, šef GCHQ (britanske verzije NSA-e) Jeremy Fleming je nedavno poručio kako je Putin "debelo krivo procijenio" ratnu situaciju, otpor Ukrajinaca, ali i kapacitete vlastite vojske.

"Vidjeli smo ruske vojnike, bez oružja i morala, kako odbijaju izvršavati naređenja, sabotiraju vlastitu opremu, pa čak i slučajno obaraju vlastite zrakoplove", rekao je Fleming.

Jedan je američki sigurnosni dužnosnik za CNN potvrdio da Putina "pogrešno informiraju" o stanju njegove vojske i utjecaju ekonomskih sankcija na gospodarstvo. Direktorica komunikacija Bijele kuće, Kate Bedingfield javno je poručila da se Putinovi savjetnici "previše boje reći mu istinu". Rekla je da postoji "trajna napetost" između Putina i njegovog vojnog vodstva.

Pojačan interes

Pokušaj da se rat u Ukrajini prikaže kao poguban za Rusiju dolazi u trenutku kad Zapad odbacuje tvrdnje iz Moskve da će deeskalirati sukob u Ukrajini. Obavještajne snage tvrde da se Putinove snage premještaju, kako bi ujedinila proruske regije s anektiranim Krimom, čime bi stvorili izravan koridor iz Rusije do Crnog mora.

Naravno, tvrdnje o demoraliziranosti ruske vojske i "bajkama" koje Putinu pričaju njegovi savjetnici, dobro su došle američkom predsjedniku Joeu Bidenu. "Ne govorim to sa sigurnošću, čini se da se samoizolira, a postoje indikacije da je otpustio ili stavio u kućni pritvor neke svoje savjetnici", komentirao je Biden situaciju u Kremlju, ipak se ogradivši od svega riječima da nema potpuni uvid u situaciju.

Međutim, to je bilo dovoljno da pojača interes za zbivanja u Moskvi. No, zašto to čine, ako je u prirodi obavještajnih službi da podatke drže u tajnosti? Jasno je da SAD pokušava spriječiti djelovanje ruske ratne propagande. Stvaranje slike neuspjeha u Ukrajini dodatno potiče oštar stav Zapada protiv Rusije. To daje za pravo zapadnjačkim političarima da tvrde kako njihova politika funkcionira, ali i podstrek Ukrajincima da se odupru ruskom napadu u potpunosti.

Ruske su vlasti ugušile neovisne medije, pa su male šanse da tamošnji puk čuje "američku verziju" zbivanja u Ukrajini. No, čini se da se strani dužnosnici ovim obavještajnim informacijama zapravo pokušavaju direktno obratiti Putinu i njegovima savjetnicima. Moglo bi doći do sjemena razdora, ako to shvate unutar Kremlja.

Jesu li obavještajci u pravu?

Štoviše, tok informacija s bojišnice je nepresušan, jer ruska vojska komunicira na gotovo rudimentaran način - mobitelima. Uz to, uopće ne skrivaju o čemu govore te vrlo lako odaju svoje položaje i brojnost.

“Zanimljiva je, ali i vrlo poučna politička odluka reći, gle, vrijedi možda pokazati Rusima koliko smo dobri u prikupljanju ovih stvari, kako bismo donijeli glas građanima obiju zemalja, građanima svijeta, o tome što je stvarno se događa u ruskoj vojsci upravo sada", komentirao je Hall.

Ipak, to ne znači da su obavještajci spremni podijeliti s javnošću, pa i Rusima, sve što znaju o stanju u Kremlju i njihovoj vojsci. Sve se pomno analizira, uostalom zato postoje oznake tajnosti. Uz to, koje je jamstvo da obavještajci nisu pogriješili u svojim procjenama? Doduše, točno su procijenili da će Putin u nekom trenutku poslati vojsku u Ukrajinu, nakon što ju je mjesecima gomilao na granici. Svega nekoliko sati prije početka rata, SAD je izdao upozorenje da je upad ruskih postrojbi u Ukrajinu neizbježan, što se na kraju obistinilo.

Problemi s kojima se susrela ruska vojska iznenadili su i obavještajce, koji su morali ponovno procjenjivati situaciju na terenu i snagu ruskih postrojbi. General Tod Wolters, šef američkog zapovjedništva u Europi, u Senatu je potvrdio da bi mogao postojati jaz u obavještajnim podacima koji precjenjuju jakost ruske vojske i podcjenjuju sposobnosti ukrajinske obrane. No, čak i ta činjenica ide na ruku Zapadu, jer će sada u to biti uperena sva pozornost.

