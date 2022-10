Ruskog predsjednika Vladimira Putina mogli bi osujetiti njegovi vlastiti vojni čelnici u pokušaju da ispali nuklearno oružje, rekli su bivši vojni čelnici. Rusija prijeti nuklearnim oružjem zbog svog katastrofalnog rata u Ukrajini, ali dvojica bivših čelnika zapadnih vojnih čelnika vjeruju da to nikada neće stići tako daleko te da će Putina u ludom potezu vjerojatno spriječiti njegov vlastiti lanac zapovijedanja.

Američki general-pukovnik Ben Hodges - bivši zapovjednik američke vojske u Europi, koji je sada u mirovini - vjeruje da bi Vladove zapovijedi mogle poništiti trezveniji časnici, a njegovo mišljenje dijeli i umirovljeni časnik britanske vojske, pukovnik Richard Kemp, koji je rekao da će Putin "imati problema" ako se odluči na nuklearnu opciju.

Strahuje se da što veći napredak Ukrajinci postižu - to je Putin više stjeran u kut jer je njegova vlastita budućnost sada vezana uz uspjeh ili neuspjeh rata. Jedna od posljednjih opcija koje mu je ostaje je nuklearno oružje - bilo kao probno lansiranje ili korišteno u taktičkom okruženju na bojnom polju.

'Ništa ne dobivaju, a gube sve'

Zapadne nacije mogle bi se suočiti s daljnjim uvlačenjem u rat takvim gambitom - dodatno povećavajući izglede da bi Putinova agresija mogla dovesti do Trećeg svjetskog rata. Ali dok sve paranoičniji Putin možda želi pritisnuti nuklearni gumb, postoje oni unutar ruskog ratnog stroja koji bi ga mogli potkopati. I general Hodges i pukovnik Kemp složili su se da je vrlo mala prednost na bojnom polju koja se može steći korištenjem taktičke nuklearne bombe - oružja male snage dizajniranog za korištenje na prvoj crti. I dok bi to vjerojatno imalo psihološki učinak, jednostavno bi poslužilo za galvaniziranje međunarodne osude protiv njega i daljnje potpore Ukrajincima.

Ruske nuklearne napade mora službeno potpisati Putin, koji koristi malu aktovku poznatu kao "Čeget" - ruski ekvivalent takozvanoj "nuklearnom jajetu" američkog predsjednika. Kutija međutim ne sadrži gumb za lansiranje - već umjesto toga šalje naredbe za lansiranje Glavnom stožeru, a onda ovaj kadar viših časnika, na čelu s generalom Valerijem Gerasimovim, mora napraviti pripreme za nuklearni napad. Zatim šalju autorizacijske kodove pojedinačnim zapovjednicima oružja. Dakle, postoji više razina vojnog vrha koje Putinove naredbe moraju proći prije nego što se nuklearna bomba lansira.

'Dovoljno profesionalni da su im jasni rizici'

General Hodges je za The Sun Online rekao: "Ono što vidim je da [Rusi] razmišljaju, što dobivamo lansiranjem? Ništa'. Neće promijeniti uvjete na bojnom polju koji bi natjerali Ukrajince da stanu", kaže. Nastavio je: "Ruski Glavni stožer je dovoljno profesionalan da zna da ako koriste taktičko nuklearno oružje - bilo bi nemoguće da se SAD ne umiješa. Dakle, kada razmišljate o tome, nema prednosti na bojnom polju, dobit ćete samo lošu stranu.

Zbog toga mislim da ljudi oko Putina govore ‘zašto bismo to radili?’, a vjerujem da postoje ljudi oko njega koji planiraju ‘život nakon Putina’. Jesu li doista spremni nositi se s američkim ili zapadnim odgovorom?", ističe General Hodges rekao je kako vjeruje da će se Rusija suočiti s "bolnim" i "odlučnim" odgovorom Zapada ako Putin odluči upotrijebiti nuklearno oružje.

Zapad sigurno ne bi ostao po strani

"Pokazat će im, 'ima još toga, nemojte to više raditi'", rekao je general za The Sun Online. Dodao je: "[Putinu] bi trebao cijeli Glavni stožer da se složi s ovim - a nisam uvjeren da je to vjerojatno."

Ovaj tjedan je objavljeno da SAD i Velika Britanija strahuju da bi Putin mogao pokušati detonirati nuklearno oružje ispod Crnog mora. Strahuje se da bi takva eksplozija - čak i u udaljenom području - mogla imati široke posljedice.

Pukovnik Kemp rekao je za The Sun Online kako vjeruje da bi netko u ruskom zapovjednom lancu mogao zaustaviti Putina. "Čak i ako odluči da je u kutu i da nema drugih mogućnosti i želi nešto postići nuklearnim oslobađanjem, mislim da bi mogao otkriti da ima problema s lancem zapovijedanja", rekao je.

'Prijetnje ne treba uzimati olako'

"Nije samo on taj koji ima posljednju riječ - postoji oko pet razina ljudi koji se moraju složiti s tim. Sasvim je moguće da među tih pet postoje ljudi koji se neće složiti s tim. Nadam se da je Zapad radio na tim pojedincima kako bi ih pokušao uvjeriti da to nije pravi put."

Da nisu u pitanju samo pretpostavke zapadnih zapovjednika daju nagovijestiti i testovi koji još nisu održani. Solovej, stručnjak za ruskog predsjednika i njegov najuži krug, tvrdi da je Putin donio načelnu odluku o uporabi nuklearnog oružja. Ali navodno su oba nedavna testiranja koja je Putin navodno naredio bila 'prekinuta'

Pukovnik Kemp - koji je bio zapovjednik britanskih snaga u Afganistanu - vjeruje da to znači da je Putinova upotreba nuklearnog oružja sada "manje vjerojatna". Ali je upozorio da Zapad ipak mora "ozbiljno" shvatiti Vladove prijetnje. Također je istaknuo da ako Putin ipak odluči upotrijebiti taktičke nuklearne bombe vjerojatno neće imati veliki utjecaj na bojišnicu.

