Ruski napadi na desetak ukrajinskih gradova u ponedjeljak, u onome što Moskva naziva odmazdom za sabotažu Krimskog mosta, dovode svijet sve bliže nuklearnom ratu, rekla su Newsweeku četiri američka vladina i vojna izvora.

Dužnosnici koji rade na pitanjima nuklearnog oružja izjavili su da se ne čini dovoljno da bi se izbjegla nuklearna eskalacija sad kada razvoj događaja na bojnom polju opetovano razotkriva slabost konvencionalnih snaga ruskog predsjednika Vladimira Putina i ostavlja mu sve manje alternativnih opcija.

"Rusija gubi rat u svakom pogledu", rekao je za Newsweek viši časnik Obrambene obavještajne agencije. "Ali još ne možemo slaviti ukrajinsku pobjedu. Pojavljuju se isti uvjeti za koje nam je Putin rekao da bi mogli opravdati nuklearnu eskalaciju. To uključuje prijetnje ruskom teritorijalnom integritetu i samom opstanku države."

"Putin je sada u potpunosti pokazao da nema obzira prema našim vrijednostima ili načelima", rekao je drugi visoki vojni časnik. "Pitanje kojim bismo se trebali zabaviti je što bi ga nagnalo da upotrijebi nuklearno oružje, a ne ono što bi zadovoljilo nekog washingtonskog stručnjaka."

Koja je glavna svrha?

Svi su se dužnosnici složili da popovanje američkih dužnosnika o posljedicama uporabe nuklearnog oružja propušta glavnu svrhu, a to je odvraćanje od uporabe nuklearnog oružja. Pozvali su na jasniju artikulaciju poruke o nuklearnom odvraćanju te pronalaženje načina da Putin izgubi svaki osjećaj da nema drugog izbora nego iskoristiti nuklearno oružje.

"Dosta je bilo razgovora o nedostatku vojne korisnosti ili strašnim posljedicama prelaska na nuklearno oružje", rekao je treći visoki dužnosnik obavještajne službe. “Naš zadatak sada mora biti prodrijeti u Putinov um, ne samo kako bismo ga odvratili nego i kako bismo mu stvorili izlaz".

"Može li Putin izgubiti rat bez eskalacije?" rekao je dužnosnik. "Moramo mu barem pokušati pomoći. Dobrobit planeta u ovom je trenutku važnija od poraza i poniženja jednog nuklearnog luđaka."

Dužnosnici su razgovarali s Newsweekom pod uvjetom anonimnosti kako bi govorili o vrlo osjetljivim stvarima i kritizirali politiku Washingtona i NATO-a.

Bliže rubu

Ruski predsjednik Vladimir Putin je od samog početka ukrajinskog rata prijetio nuklearnom eskalacijom, rekavši da bi "egzistencijalna prijetnja" njegovoj zemlji mogla isprovocirati odluku da prijeđe prag.

Trenutno su ruske snage potučene na svim frontama. Rusija također smatra da je njezin teritorij napadnut, kao primjerice u subotnjoj eksploziji na Krimskom mostu. Čini se da to stvara uvjete za koje je Putin rekao da bi ga mogli natjerati na upotrebu nuklearnog oružja.

Ohrabrena svojim pobjedama uz pomoć oružja sa Zapada, Ukrajina je očvrsnula u svom stavu da Rusija mora napustiti cijeli ukrajinski teritorij. Za Kijev su također pregovori prestali biti prioritet, što ograničava Putinove opcije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij optužio je Putina za "nuklearnu ucjenu", a ukrajinski saveznici slažu se da Rusija ne bi trebala biti nagrađena za invaziju na zemlju i prisvajanje tuđeg teritorija.

"Ukrajinski uspjeh i domaća opozicija, praćena ruskom nacionalnom mobilizacijom, guraju Putina sve više i više u kut", rekao je visoki dužnosnik američke obavještajne službe. "Egzistencijalni opstanak Rusije sve je više doveden u pitanje, kao i Putinov vlastiti opstanak."

Nakon napada u ponedjeljak, Putin je upozorio da osvetnički napadi na vladine zapovjedne centre i proizvodnju električne energije u širem području Ukrajine nisu samo izravan odgovor na napad na Krimski most, već i još jedna stepenica na ljestvici eskalacije.

“Jednostavno više nije moguće zločine ove vrste ostaviti bez odgovora”, rekao je Putin. Ako Kijev nastavi s napadima na ruski teritorij, dodao je da će odgovor "biti brutalan i odgovarat će razmjerima razini prijetnji stvorenih za Rusku Federaciju".

'Životinja stjerana u kut'

Putin je "životinja stjerana u kut", rekao je u nedjelju umirovljeni admiral Mike Mullen. Bivši načelnik Združenog stožera za vrijeme predsjednika Georgea W. Busha i Baracka Obame rekao je da bi Washington trebao ozbiljno shvatiti Putinove nuklearne prijetnje jer ruski predsjednik ima na raspolaganju "mnogo opcija".

Ali u napadima u ponedjeljak, najznačajnijim na glavni grad Kijev i druge ukrajinske gradove od veljače, dužnosnici koji su razgovarali s Newsweekom složili su se: Rusija je također pokazala granice svojih konvencionalnih opcija.

"Sedam različitih tipova projektila, uključujući projektile za protuzračnu obranu koji se koriste u ulozi kopnenog napada i iranske bespilotne letjelice kamikaze koje lete iz Bjelorusije? Sve spojeno ljepljivom trakom? Više od polovice bilo je tehnički neispravno ili je promašilo ciljeve?" rekao je časnik Obavještajne agencije obrane.

"To treba shvatiti kao znak koliko je Putin iscrpljen i očajan. Dotaknuo je dno bačve. Mnogo niže, a sve što je ostalo su nuklearne bombe."

Sjedinjene Države i NATO pomno su sve pratili, tražeći bilo kakve znakove da Rusija možda priprema nuklearni udar. "Nismo vidjeli nikakve promjene u nuklearnom stavu Rusije", rekao je u utorak glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je u nedjelju da Pentagon još nije vidio dokaze da je Putin odlučio pribjeći nuklearnom oružju, iako je dodao da je odluka o tome isključivo na ruskom čelniku.

Što bi se dogodilo da Putin 'pritisne gumb'

Dužnosnici koji su razgovarali za Newsweek ipak su zabrinuti da se praćenje ruskih nuklearnih snaga, "sve do posljednjeg trenutka", kako je jedan rekao, ne bi trebalo poistovjetiti s nekim uspjehom u politici ili odvraćanju.

"Funkcioniramo kao da je trijumf biti u toku s datumom i vremenom kada će Putin pritisnuti gumb", rekao je viši dužnosnik obavještajne službe. "Nisam uvjeren da imamo konsenzus o tome što bi se tada dogodilo, ili još važnije, što je točno odluka koju treba donijeti u posljednji trenutak."

"Rusija zna da se nuklearni rat ne može dobiti i nikada se ne smije voditi", rekao je u utorak glavni tajnik NATO-a Stoltenberg, ponavljajući ono što dužnosnici koji su razgovarali s Newsweekom smatraju šupljom retorikom.

"Čini se da su Washington i NATO previše usredotočeni na javnu poruku, a ne na rješenje", rekao je časnik Strateškog zapovjedništva. "Godinama sam promatrao Putina i uvjeren sam da se ovo neće odigrati prema akademskim teorijama nuklearnog odvraćanja."

Časnik je dodao da je pitanje to što bi Putin mogao učiniti, a ne slijedi li se ruska doktrina do slova ili je li sva papirologija za nuklearni rat ispravno završena.

'Armagedon'

Štoviše, izjave predsjednika Joe Bidena u četvrtak o mogućnosti Armagedona više su dokaz da je njegova administracija bila fokusiranija na slanje poruka nego na konkretne akcije koje bi mogle odvratiti Putina, rekli su dužnosnici.

Na prikupljanju sredstava Demokratske stranke u New Yorku u četvrtak, među raspravama o unutarnjoj politici, Bidenovi komentari skrenuli su pažnju na mogućnost nuklearnog rata s Rusijom. "Nismo se suočili s mogućnošću Armagedona od Kennedyja i kubanske raketne krize", rekao je predsjednik.

Putin se "ne šali kada govori o potencijalnoj uporabi taktičkog nuklearnog oružja ili biološkog ili kemijskog oružja", rekao je Biden, dodajući da je "vojska ruskog čelnika, moglo bi se reći, znatno slabija".

Kritike Bidenovih izjava stigle su s nekoliko strana. "Moramo govoriti razborito kada komentiramo takve stvari", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Bivši američki državni tajnik Mike Pompeo označio je Bidenovu formulaciju kao "nepromišljenu". Admiral Mullen rekao je da je terminologija predsjednika Bidena "na vrhu jezične ljestvice, ako hoćete".

Bijela kuća je sa svoje strane izjavila da nema šale u Bidenovim izjavama i da je američka politika jasna. "Sjedinjene Države nisu spremne javno govoriti o konkretnim posljedicama za Rusku Federaciju u slučaju odluke o uporabi nuklearnog oružja", rečeno je.

Jasnoća nije moguća jer je u svojim primjedbama Biden gotovo priznao da njegova administracija nije riješila osnovno pitanje odvraćanja Putina. "Pokušavam shvatiti što je Putinova izlazna cesta", rekao je američki predsjednik.

"On to pokušava shvatiti?" rekao je viši obavještajni časnik. "Imamo moć utjecati na to kako bi ta izlazna cesta mogla funkcionirati. Nije mi ugodno kritizirati predsjednika... ali jednostavno ne činimo dovoljno." Mullen se složio, rekavši da Sjedinjene Države trebaju "učiniti sve što mogu da pokušaju doći za pregovarački stol kako bi riješili ovu stvar."

Nagodba s Putinom?

"Svaki nuklearni stručnjak na planetu sada prepričava povijest kubanske raketne krize, vrti modele oblaka radijacije, popujući gdje bi bilo sigurno mjesto za preživljavanje nuklearnog rata", rekao je časnik strateškog zapovjedništva.

"Odvraćanje kao cjelina vladinog holističkog nastojanja, međutim, zahtijeva da razmišljamo o sadašnjosti, a ne o posljedicama. Kada je u pitanju taj zadatak, nisam siguran da razumijem poruku. Da je Rusija gotova, ako? Da bi Putin biti mrtav, ako? Upravo su ti strahovi scenariji koji bi mogli izazvati Putina da prekrši sve konvencije i uopće prijeđe prag", dodao je.

"Ne mislim da je nuklearni rat neizbježan", rekao je viši obavještajni časnik. "Ali ja nisam Putin. Neće to što kažemo spriječiti nuklearni rat. Ne radi se o tome što ćemo učiniti, što je trenutno u našoj moći. Rusija je izgubila. Hajdemo se nagoditi da Putinu damo izlaz - ne u napuštanju Ukrajine, već u dopuštanju Putinu i njegovom režimu da prežive, isplatiti mu da ode, ako hoćete."