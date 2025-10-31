Prvašić (6) ukrao mami pištolj pa upucao učiteljicu u razredu! Objavljena šokantna snimka

Šestogodišnji dječak upucao je učiteljicu Abby Zwerner u prsa i ruku dok je sjedila za svojim stolom u učionici Osnovne škole Richneck u Virginiji u siječnju 2023. godine. Zwerner je podnijela tužbu od 40 milijuna dolara protiv bivše pomoćnice ravnatelja koja je optužena da je ignorirala višestruka upozorenja da dječak ima pištolj, piše Daily Mail.

Na sudu je sada prikazana uznemirujuća snimka policijske tjelesne kamere na kojoj se vidi učiteljica kako leži na podu dok joj spasioci stavljaju gazu i pritišću krvavu ranu od metka na gornjem dijelu prsa. Na učiteljicinom blijedom licu vidi se bolan izraz. Iznijeli su je na nosilima u bolnicu gdje je provela dva tjedna. Prošla je šest operacija i još uvijek ne može u potpunosti koristiti lijevu ruku. Metak joj je i dalje u prsima.

"Vjerovala sam da sam umrla", svjedočila je Zwerner na suđenju u četvrtak.

'Sve je postalo crno'

"Mislila sam da sam ili na putu do neba ili u raju. Ali, onda je sve postalo crno. I tako sam shvatila da tamo ne idem. Moje sljedeće sjećanje je da vidim dvoje kolega oko sebe i shvaćam da sam ozlijeđena i da vrše pritisak na mjesto gdje sam ozlijeđena", dodala je. Jedan od liječnika, koji je svjedočio, rekao je da je metak jedva promašio srce.

Porota je vidjela slike pištolja koji je koristio šestogodišnjak u strašnom napadu i učionice gdje se dogodio napad. Sud je također čuo kako je, na dan pucnjave, bivša pomoćnica ravnatelja Ebony Parker navodno obaviještena o potencijalnoj prijetnji koju predstavlja dječak. Parker je optužena da nije djelovala nakon što joj se nekoliko ljudi obratilo sa zabrinutošću u satima prije pucnjave da učenik ima pištolj u ruksaku.

Zwernerova odvjetnica, Diane Toscano, u uvodnim je riječima u srijedu rekla da je Parker tog dana donijela loše odluke i izbore.

'Nitko nije mogao zamisliti'

"Parker je imala ovlasti, ali nije pretražila učenika, udaljila ga iz učionice i pozvala policiju", dodala je Toscano. Pucnjava se dogodila prvi dan kad se učenik vratio u školu nakon dva dana suspenzije. Bio je žanjen jer je bacio telefon od učiteljice.

"Nitko nije mogao zamisliti da će šestogodišnji učenik prvog razreda unijeti vatreno oružje u školu", branio je Parkerin odvjetnik, Daniel Hogan.

Parker je jedina optužena. Sudac je prethodno odbacio optužbe protiv nadzornika okruga i ravnatelja škole. Parker se sljedeći mjesec suočava s odvojenim kaznenim suđenjem po osam točaka optužnice za teško kazneno djelo zanemarivanja djeteta. Svaka od točaka optužnice kažnjiva je s do pet godina zatvora nakon osude.

Majka učenika osuđena je na četiri godine zatvora zbog teškog kaznenog djela zanemarivanja djeteta i saveznih optužbi za oružje. Njezin sin ispričao je vlastima da se popeo na ladicu kako bi došao do vrha komode gdje je bila njezina torbica s pištoljem.

Zwerner više ne radi za školski okrug i rekla je da nema planova ponovno podučavati. U srijedu je na sudu otkriveno da je postala licencirana kozmetičarka.

