Nova drama kod plaže Bondi, specijalci postrojili ljude: Pristižu snimke kaosa

Dramatične scene odigrale su se na jugozapadu Sydneya kada je protuteroristička policija uhitila sedmoricu muškaraca. Vjeruje se da su bili na putu prema poznatoj plaži Bondi, na kojoj se u nedjelju dogodio teroristički napad u kojem je poginulo 15 ljudi.

Snimke s mjesta događaja jasno prikazuju teško naoružane specijalce kako privode osumnjičene, piše Sky News Australia.

Policija Novog Južnog Walesa primila je obavještajne podatke da su ti muškarci putovali iz Melbournea s namjerom da odu na Bondi Beach. Policija je navodno pristupila informacijama oprezno, s obzirom na napetu situaciju nakon terorističkog napada.

Zasad nisu pronašli vezu s prijašnjim napadom

Naoružani policajci su ispalili više gumenih metaka i policijskim autom izgurali bijeli Hyundai s ceste. Drugo vozilo, na kojem je navodno bila vidljiva viktorijska privremena registarska pločica na prednjem sjedalu, također je zaustavljeno nedaleko odatle.

Snimke prikazuju dvojicu muškaraca kako leže licem prema dole iza vozila, dok su ostali muškarci sjedali ili klečali na pločniku s vezanim rukama iza leđa. Još nije utvrđeno koje su namjere muškaraca, ali vjeruje se postoje razlozi koji zahtijevaju snažan odgovor policije. U 20:18 u četvrtak navečer policija je priopćila da je operacija završena.

Police received information a “violent act” was possibly being planned before heavily armed officers detained a group of men from Melbourne who were reportedly on their way to Bondi Beach on Thursday.



Seven men were intercepted by tactical operations officers who rammed a… pic.twitter.com/ihKd41ArsL — The Australian (@australian) December 18, 2025

"Taktička operacija policije reagirala je na informacije da je moguće planiran nasilni čin. Policija je potom zaustavila dva automobila u sklopu istrage. Kako istraga nastavlja, sedam muškaraca pomaže policiji u svojim istragama. U ovom trenutku policija nije identificirala nikakvu vezu s trenutačnom istragom policije o terorističkom napadu na Bondi", navodi se u priopćenju vlasti.

