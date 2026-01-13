Mladić (26) u Iranu osuđen na vješanje: Nema pravo na odvjetnika i suđenje

Iran navodno namjerava pogubiti prvog prosvjednika nakon masovnih uhićenja povezanih s raširenim proturežimskim demonstracijama.

Erfan Soltani (26), koji je prošlog tjedna uhićen tijekom prosvjeda u Karadžu, u blizini glavnog grada Teherana, prema navodima organizacija za ljudska prava trebao bi u srijedu biti obješen, a bez da mu je omogućeno pravedno suđenje, piše NDTV.

"Njegovoj obitelji rečeno je da je osuđen na smrt i da bi kazna trebala biti izvršena 14. siječnja", izvijestila je nevladina organizacija Iran Human Rights (IHR) sa sjedištem u Norveškoj, pozivajući se na izvore.

Poziv za međunarodnu potporu

Tijekom prosvjeda je potvrđena smrt 648 osoba, od kojih je devet bilo maloljetno. IHR upozorava da je stvaran broj žrtava vjerojatno mnogo veći, navodeći kako je preko nekim procjenama brojka i veća od šest tisuća. Zbog gašenja interneta "iznimno je teško neovisno provjeriti ta izvješća", priopćio je IHR, dodajući da je procijenjeno kako je uhićeno oko 10.000 ljudi.

"Masovno ubijanje civilnih prosvjednika u posljednjim danima od strane Islamske Republike podsjeća na zločine režima iz 1980-ih, koji su prepoznati kao zločini protiv čovječnosti. Međunarodna zajednica ima dužnost zaštititi civilne prosvjednike od masovnih ubojstava koja provodi Islamska Republika", rekao je direktor IHR-a Mahmood Amiry-Moghaddam.

Još jedna organizacija za ljudska prava, Nacionalna unija za demokraciju u Iranu (NUFD), također je pozvala na međunarodnu potporu kako bi se zaustavilo Soltanijevo pogubljenje. "Njegov jedini ‘zločin’ bio je to što je uzvikivao slobodu za Iran. Budite njegov glas", poručila je ta skupina na platformi X.

Što znamo o Erfanu Soltaniju?

Soltani je uhićen u subotu tijekom prosvjeda u Karadžu i optužen za "vođenje rata protiv Boga", kazneno djelo koje se u Iranu kažnjava smrću, prema izvješću lista The US Sun.

Navodno mu je bio uskraćen pristup odvjetniku, priopćio je NUFD.

Navodno pogubljenje Soltanija još nije neovisno potvrđeno zbog komunikacijske blokade u Iranu, dok teokratski režim vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija nastoji ugušiti nezadovoljstvo.

Prosvjedi u Iranu

Iran je u ponedjeljak pokušao ponovno preuzeti kontrolu nad ulicama organiziranjem masovnih, nacionalnih skupova, koje je Hamenei pozdravio kao dokaz da je prosvjedni pokret poražen. Na vlasti od 1989. godine, danas u dobi od 86 godina, Hamenei je rekao da je provladin odaziv bio "upozorenje" Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ovi masovni skupovi, puni odlučnosti, osujetili su plan stranih neprijatelja koji se trebao provesti uz pomoć domaćih plaćenika", rekao je, prema državnoj televiziji, govoreći o provladinim demonstracijama.

U glavnom gradu Teheranu državna televizija prikazivala je ljude kako mašu nacionalnim zastavama, dok su se čitale molitve za žrtve onoga što je vlada nazvala "neredima".

Vode rat "na četiri fronte"

Na Trgu Enghelab (Revolucije) predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf rekao je okupljenima da se Iran bori u "ratu na četiri fronte", navodeći ekonomski rat, psihološki rat, "vojni rat" sa Sjedinjenim Državama i Izraelom te "danas rat protiv terorista", što je bila referenca na prosvjede.

Okružen sloganima "Smrt Izraelu" i "Smrt Americi" na perzijskom, obećao je da će iranska vojska naučiti Trumpa "nezaboravnoj lekciji" ako dođe do napada.

Trump je, s druge strane, rekao da Iran želi pregovarati s Washingtonom nakon njegove prijetnje napadom na Islamsku Republiku zbog obračuna s prosvjednicima, za koje aktivisti tvrde da je odnio najmanje 646 života. Trump i njegov tim za nacionalnu sigurnost razmatraju niz mogućih odgovora protiv Irana, uključujući kibernetičke napade i izravne udare Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela, prema riječima dviju osoba upoznatih s internim raspravama u Bijeloj kući koje nisu bile ovlaštene javno komentirati i govorile su pod uvjetom anonimnosti.

