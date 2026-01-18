Pronađena olupina nestalog aviona ministarstva: Još uvijek se traga za 11 ljudi
Gusta magla i nepristupačan planinski teren otežava potragu
Indonezijske vlasti locirale su olupinu nadzornog zrakoplova ATR 42-500 koji koristi indonezijsko Ministarstvo pomorskih poslova i ribarstva. Zrakoplov se srušio u subotu prilikom prilaska zračnoj luci Makassar (UPG).
Zrakoplov je nestao s radara dok je letio iznad oceana na maloj visini, a u njemu se nalazilo ukupno 11 osoba, uključujući osam članova posade i tri putnika. Potraga za putnicima i posadom u planinskom području pokrajine Južni Sulawesi i dalje je u tijeku, piše CNN.
Ostatci zrakoplova locirani su na planini Bulusaraung u regiji Maros, oko 1500 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada Jakarte. "Naše helikopterske posade vidjele su ostatke prozora aviona u 7.46 ujutro", rekao je Andi Sultan, dužnosnik spasilačke agencije Južnog Sulawesija.
"Oko 7.49 ujutro otkrili smo velike dijelove zrakoplova, za koje se sumnja da su trup aviona", rekao je i dodao kako su vidjeli rep zrakoplova pri dnu planinske padine.
Gusta magla otežava potragu
Nakon pronalaska olupine, najavljeno je raspoređivanje 1200 članova spasilačkih timova. "Naš prioritet je potraga za žrtvama i nadamo se da ćemo neke moći sigurno evakuirati", izjavio je za lokalnu televiziju Muhammad Arif Anwar, voditelj spasilačke agencije Južnog Sulawesija.
Gusta magla i nepristupačan planinski teren otežava potragu.
Prema podacima stranice za praćenje letova Flightradar24, zrakoplov je letio iznad oceana na niskoj visini, zbog čega je pokrivenost praćenja bila ograničena, a posljednji signal primljen je oko 20 kilometara sjeveroistočno od zračne luke Makassar. ATR 42-500, kojeg proizvodi francusko-talijanski proizvođač ATR, regionalni je turbopropelerski zrakoplov kapaciteta od 42 do 50 putnika.
POGLEDAJTE VIDEO: Potraga za ubojicom je gotova: 'Bili su dobri kao familija u kući sa djecom'