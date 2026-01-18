Pronađena olupina nestalog aviona ministarstva: Još uvijek se traga za 11 ljudi

Indonezijske vlasti locirale su olupinu nadzornog zrakoplova ATR 42-500 koji koristi indonezijsko Ministarstvo pomorskih poslova i ribarstva. Zrakoplov se srušio u subotu prilikom prilaska zračnoj luci Makassar (UPG).

Zrakoplov je nestao s radara dok je letio iznad oceana na maloj visini, a u njemu se nalazilo ukupno 11 osoba, uključujući osam članova posade i tri putnika. Potraga za putnicima i posadom u planinskom području pokrajine Južni Sulawesi i dalje je u tijeku, piše CNN.

Ostatci zrakoplova locirani su na planini Bulusaraung u regiji Maros, oko 1500 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada Jakarte. "Naše helikopterske posade vidjele su ostatke prozora aviona u 7.46 ujutro", rekao je Andi Sultan, dužnosnik spasilačke agencije Južnog Sulawesija.

"Oko 7.49 ujutro otkrili smo velike dijelove zrakoplova, za koje se sumnja da su trup aviona", rekao je i dodao kako su vidjeli rep zrakoplova pri dnu planinske padine.

Crash site pesawat ATR 42-500 PK-THT sudah ditemukan, sangat amat tipis kemungkinan penumpang atau kru bisa selamat jika melihat video ini. Video diambil dari helikopter Caracal TNI AU yang sudah siaga di lokasi. Jangan ada spekulasi liar, mari tunggu hasil investigasi resminya. https://t.co/umOpqn5ps4 pic.twitter.com/eixQxDBfqY — Random Warfare Worldwide (@RWWReborn) January 18, 2026

Gusta magla otežava potragu

Nakon pronalaska olupine, najavljeno je raspoređivanje 1200 članova spasilačkih timova. "Naš prioritet je potraga za žrtvama i nadamo se da ćemo neke moći sigurno evakuirati", izjavio je za lokalnu televiziju Muhammad Arif Anwar, voditelj spasilačke agencije Južnog Sulawesija.

Penampakan serpihan Badan-Ekor pesawat ATR 42-500 Indonesia Air telah ditemukan di puncak gunung bulusaraung Desa Tompo Bulu Kec. Balocci Kab. Pangkep pada Ahad, 18 Januari 2026 pic.twitter.com/K20FS9lznh — 🖕 לזיין אותך ישראל 🖕☝FreePalestine 🇵🇸# (@Hant_Sparrow) January 18, 2026

Gusta magla i nepristupačan planinski teren otežava potragu.

Prema podacima stranice za praćenje letova Flightradar24, zrakoplov je letio iznad oceana na niskoj visini, zbog čega je pokrivenost praćenja bila ograničena, a posljednji signal primljen je oko 20 kilometara sjeveroistočno od zračne luke Makassar. ATR 42-500, kojeg proizvodi francusko-talijanski proizvođač ATR, regionalni je turbopropelerski zrakoplov kapaciteta od 42 do 50 putnika.

We are following reports in local media that an ATR 42-500, registration PK-THT, is missing in Indonesia.



The aircraft was flying over the ocean at low altitude, so our coverage was limited. We received the last signal at 04:20 UTC, about 20 km northeast of Makassar Airport.… pic.twitter.com/7qSroxEXfT — Flightradar24 (@flightradar24) January 17, 2026

