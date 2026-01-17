Zrakoplov ministarstva s 11 ljudi misteriozno nestao: Seljani čuli glasnu eksploziju

Zrakoplov ATR 42 koji koristi indonezijsko Ministarstvo pomorskih poslova i ribarstva srušio se prilikom prilaska zračnoj luci Makassar (UPG). Zrakoplov je nestao s radara dok je letio iznad oceana na maloj visini, a u njemu se nalazilo ukupno 11 osoba, uključujući osam članova posade i tri putnika, piše simpleflying.com.

Prve slike objavljene na društvenim mrežama prikazuju goruće ostatke u gustom planinskom terenu, a izvješća sugeriraju da se nesreća dogodila nakon što je zrakoplov dobio upute o ruti od kontrole zračnog prometa (ATC) za prilaz. Riječ je o 25 godina starom avionu ATR 42-500 s registracijom PK-THT, a njime je upravljao Indonesia Air u ime Ministarstva pomorstva i ribarstva.

An ATR 42-500 aircraft (PK-THT) operated by Indonesia Air Transport, reportedly lost contact in the area between Maros and Pangkep Regencies, South Sulawesi, on Saturday (17/1/2026) at 13:17 WITA.



Later it was confirmed that the aircraft, carrying 3 passengers and 8 crew… pic.twitter.com/a82tu9gZKe — FL360aero (@fl360aero) January 17, 2026

Vladin turbopropelerski zrakoplov srušio se u planinama u Nacionalnom parku Bantimurung–Bulusaraung, koji se nalazi sjeverno od Makassara. Prema fotografijama čini se da je gusta magla kumovala nesreći. Nema informacija o putnicima.

Zrakoplov je letio iz Yogyakarte prema međunarodnoj zračnoj luci Sultan Hasanuddin u Makassaru, polijetući s matične zračne luke u 08.08 sati po lokalnom vremenu, i bio je u zraku više od tri sata prije pada.

Kako izvještava Flightradar24, zrakoplov je nestao s radarskih ekrana nakon što je primljen njegov posljednji signal u 04.20 UTC, oko 20 km sjeveroistočno od zračne luke Makassar. Podaci s Flightradar24 pokazuju da je njegova posljednja zabilježena brzina u odnosu na tlo bila 221 čvor, dok je letio na visini od 5150 stopa. Njegov prethodni signal došao je 15 minuta ranije u 04.05 UTC, kada je zrakoplov letio na 6150 stopa iznad otoka Pabbiring uz obalu Makassara. Kapetan leta potvrđen je kao Andy Dahananto.

More visuals from the crash area as SAR team continues operation to locate the Debris and occupants. Details awaited...#search #rescue #aviation https://t.co/NuATAMbc6Y pic.twitter.com/6l2GRjrWpC — FL360aero (@fl360aero) January 17, 2026

Prema lokalnim vijestima Antara News, kontrolori zračnog prometa primijetili su da ATR 42 nije na ispravnoj prilaznoj putanji prema zračnoj luci Makassar, te su potom izdali nekoliko uputa zrakoplovu. Generalni direktor civilnog zrakoplovstva Ministarstva prometa, Lukman F. Laisa, rekao je da je zrakoplov dobio početne upute od kontrole zračnog prometa Makassara u 04.23 UTC da priđe pisti 21, ali nije usvojio ispravnu prilaznu putanju.

Kontrolni nadzor zračnog prometa dao je dodatne upute o premještanju zrakoplova, ali komunikacija je izgubljena ubrzo nakon izdavanja konačnih uputa. Kontrolni nadzor zračnog prometa potom je proglasio izvanredno stanje, mobilizirajući vlasti da se pripreme za operaciju potrage i spašavanja. Indonezijski pružatelj usluga zračne navigacije također bi trebao izdati Obavijest zrakoplovcima (NOTAM).

Vlasti su procijenile da se zrakoplov nalazi u blizini Leang-Leanga između okruga Maros i Pangkep. Timovi za potragu i spašavanje odmah su poslani na to područje, ali slaba vidljivost navodno otežava potragu. Planinsko područje otežava pristup olupini.