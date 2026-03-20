Riješen misterij star 57 godina: Oteli krivu ženu pa za nju tražili milijun funti

Muriel McKay, bogata supruga novinskog direktora Alicka McKaya, oteta je za otkupninu od milijun funti 1969. godine. Otmičari su zapravo htjeli oteti Annu Murdoch, tadašnju suprugu medijskog mogula Ruperta Murdocha.

Dvojica muškaraca, Nizamodeen Hosein, i njegov brat Arthur, osuđeni su za njezino ubojstvo 1970. godine. Oba brata odbila su reći policiji gdje su pokopali njezino tijelo - tajnu koju je Arthur ponio u svoj grob, piše Metro.co.uk.

Godine 2024., Nizamodeen je rekao Murielinoj kćeri Dianne i njezinom unuku Marku Dyeru gdje je sakrio njezino tijelo. Tvrdio je da je riječ o farmi u blizini Stocking Pelhama u Hertfordshireu, gdje je bila talac. Nakon iskapanja nisu pronađeni nikakvi posmrtni ostaci. No, više od godinu dana kasnije, izašle su na vidjelo nove informacije koje sugeriraju da je njezino tijelo pokopano u blizini kladionice u Bethnal Green Roadu, istočnom Londonu, što je potaknulo njezinu obitelj da zatraži iskapanje.

Analiza još treba potvrditi o kome je riječ

Policija je sada izjavila da je kost, duga oko devet centimetara i široka nekoliko centimetara, pronađena na dubini od jedan metar u dvorištu kladionice.

"Policija je svjesna izvješća o otkriću jedne kosti u vrtu imanja u Bethnal Green Roadu, Hackney. Kost je otkrivena tijekom neovisne pretrage. Policajci su sada na mjestu događaja i poduzimaju se radovi na utvrđivanju podrijetla", rekli su iz policije.

"Bilo bi sjajno okončati ovu strašnu misteriju za cijelu našu obitelj i sve one koji su bili dovoljno zainteresirani da prate našu priču. Četiri godine intenzivne istrage dovele su nas ovdje i čekamo da čujemo je li kost ljudska. Pronađena je na mjestu koje nam je rečeno da tražimo prošle godine", rekao je Dyer.

