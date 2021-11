Dok europske zemlje nastoje obuzdati širenje nove omikron varijante koronavirusa, pozornost znanstvenika usmjerena je na traženje dokaza o tome hoće li postojeća cjepiva djelovati protiv nje ili će biti potrebna posve nova cjepiva, piše Politico.

Jedan od razloga zašto su znanstvenici u Južnoj Africi digli uzbunu zbog varijante koja je ondje prvi puta identificirana, jest značajan broj mutacija upravo na dijelu virusa SARS-CoV-2 na koji ciljaju mnoga cjepiva. Dok se nastoji utvrditi hoće li postojeća cjepiva biti učinkovita i protiv nove varijante, vlade i tijela javnog zdravstva pozivaju građane diljem svijeta da maksimiziraju svoju zaštitu drugom ili trećom dozom cjepiva, posebno one koji još nisu primili ni prvu dozu.

Postojeća cjepiva možda neće biti učinkovita

''Kako bismo zaustavili potencijalno širenje bilo koje nove varijante, trebamo premostiti jaz u imunizaciji", rekla je Andrea Ammon, direktorica Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) dodajući da to uključuje dostupnost dopunskih doza cjepiva za sve odrasle, naročito one starije od 40 godina.

Proizvođači cjepiva u međuvremenu se pripremaju za izradu novih cjepiva protiv varijante omikron, ako to bude potrebno, a na temelju postojećih tehnologija koje su se pokazale učinkovitima protiv izvornog soja virusa. Istražuje se u kojoj mjeri postojeća cjepiva štite od varijante omikron, ali, prema riječima britanskog premijera Borisa Johnsona, postoje rane naznake da ona možda neće biti učinkovita u sprječavanju prijenosa.

“Izgleda da se omikron vrlo brzo širi, čak i među ljudima koji su primili dvije doze cjepiva”, rekao je Johnson prošle subote.

Kod omikrona se promijenio spike protein

Znanstvenici kažu da bi, teoretski, omikron mogao biti sposobniji izbjeći zaštitu koju cjepiva daju u odnosu na druge varijante virusa.

''Jedan od razloga je to što cjepiva koja se koriste u Europi induciraju mnoštvo antitijela da napadnu mjesta na dijelu virusa poznatom kao spike protein'', pojašnjava Wendy Barclay, stručnjakinja za respiratorne viruse s Imperial koledža u Londonu.

Kod drugih varijanti virusa, poput alfe i delte, druga mjesta na spike proteinu nisu se promijenila pa su cjepiva ostala učinkovita.

"Ono što je malo drugačije u vezi s ovom varijantom jest to što ima toliko promjena na šiljku proteina da su gotovo sva antigenska mjesta za koja znamo promijenjena na ovom virusu", rekla je Barclay.

Kliničke slike zaraženih omikronom su blage

To sugerira da će protutijela izazvana cjepivima "biti ugrožena u svojoj sposobnosti da neutraliziraju virus", dodala je Barclay naglasivši kako je potrebno više istraživanja da bi se dokazala ova teorija.

U međuvremenu, rane naznake iz Južne Afrike ipak bude tračak nade. Naime, na konferenciji za novinare u ponedjeljak, Waasila Jassat, stručnjakinja za javno zdravstvo pri Južnoafričkom Nacionalnom institutu za zarazne bolesti (NICD), kazala je da je došlo do naglog porasta broja hospitalizacija u pokrajini Guateng, gdje je otkrivena omikron varijanta virusa, te da se većinom radi o necijepljenim starijim osobama. No, kliničke slike hospitaliziranih izuzetno su blage. Simptomi se neznatno razlikuju od onih izazvanih delta varijantom: ekstremni umor, bolovi, glavobolja i grebanje grla ali bez kašlja i gubitka osjeta mirisa ili okusa.

U Južnoj Africi je cijepljeno oko 35 posto stanovništva, a do danas je prijavljeno 2,9 milijuna slučajeva COVID-19 u zemlji od gotovo 60 milijuna, iako je pravi broj možda mnogo veći, piše Politico.

Proizvođači cjepiva brzo su reagirali

Dok se prikupljaju dokazi o učinkovitosti cjepiva protiv arijante omikron, proizvođači cjepiva brzo su reagirali. John Bell sa Sveučilišta Oxford, koje je zajedno s AstraZenecom razvilo cjepivo protiv adenovirusa, rekao je da je tvrtka već razvila cjepivo koje cilja na beta soj koronavirusa, također prvi put identificiran u Južnoj Africi i poznat kao B.1.351 . Ovaj soj je izbjegao veliki dio zaštite koju je nudilo originalno cjepivo Oxford/AstraZeneca - do te mjere da je Južna Afrika otkazala svoju kampanju imunizacije tim cjepivom prebacivši se na cjepiva Johnson & Johnson i BioNTech/Pfizer.

Bell je za Times Radio rekao da je beta "najbliži soj" onom koji se sada brzo širi u Južnoj Africi, "pa će biti zanimljivo vidjeti kako će to funkcionirati" protiv omikrona. Znanstvenici su radili na tome šest mjeseci i završit će svoje studije imunogenosti - potrebne regulatorima da procijene hoće li ga odobriti sljedeći tjedan. Ako Oxford i AstraZeneca moraju početi ispočetka kako bi razvili novo cjepivo protiv omikrona, “vjerojatno će trebati malo dulje od mRNA cjepiva”, rekao je Bell, procjenjujući da će za to trebati četiri do šest mjeseci.

Prilagođavanja postojećih cjepiva

Njemački BioNTech i američki partner Pfizer već mjesecima rade na brzoj izradi nove varijante cjepiva i povećanje proizvodnje ako je potrebno, priopćeno je iz BioNTecha. Tvrtke bi mogle "prilagoditi mRNA cjepivo u roku od šest tjedana i isporučiti početne serije unutar 100 dana", poručuju iz BioNTecha.

Moderna, čije cjepivo koristi sličnu tehnologiju mRNA kao BioNTech/Pfizer također istražuje nekoliko strategija za zaštitu od omikrona. Ta američka biotehnološka tvrtka ispituje imaju li ljudi koji su dobili booster dozu njihovog cjepiva bolju zaštitu od omikrona. Osim toga, Moderna razvija i booster dozu specifičnu za Omicron, koji bi mogao biti spreman za klinička ispitivanja za 60 do 90 dana, priopćila je tvrtka.

U međuvremenu, Novavax, čije cjepivo na bazi proteina još nije odobreno za upotrebu, također je započeo razvoj novog rekombinantnog proteinskog cjepiva baziranog na poznatoj genetskoj sekvenci B.1.1.529. Bit će spreman za početak testiranja i proizvodnje "unutar sljedećih nekoliko tjedana", stoji u priopćenju te tvrtke. Osim toga, Novavax je rekao da su ispitivanja pokazala da njegovo cjepivo s punim proteinom može pružiti zaštitu od novih varijanti kada se koristi kao pojačivač, kao što je pokazano protiv sojeva alfa, delta i beta u studiji faze 2. Međutim, ta tvrtka još nije podnijela zahtjev za licencu kao pojačivač.