Procurio sadržaj poruke zbog koje je Trump poludio
Norveški premijer i finski predsjednik poslali su zajedničku poruku Donaldu Trumpu u nedjelju
Američki predsjednik Donald Trump ranije je uputio bizarno pismo norveškom premijeru Jonasu Gahru Støreu u kojem je objasnio svoje posljednje geopolitičke poteze.
Trumpovo pismo uslijedilo je nakon poruke norveškog premijera i finskog predsjednika Alexandera Stubba koja je poslana u nedjelju u 15.48 sati. Cijelu poruku, koja je potpisana s "Alex i Jonas", objavio je norveški VG.
Poruka Trumpu
"Poštovani gospodine predsjedniče, dragi Donalde - o transatlantskoj vezi, o Grenlandu, Gazi, Ukrajini - i vašoj jučerašnjoj carinskoj objavi.
Znate naš stav o tim pitanjima. Ali vjerujemo da bismo svi trebali raditi na smirivanju situacije i deeskalaciji – toliko se toga događa oko nas da moramo biti zajedno.
Predlažemo da vas kasnije danas telefonski nazovemo - s nama oboje ili odvojeno, recite nam što biste više voljeli!
Srdačan pozdrav, Alex i Jonas", napisali su.
Trumpov odgovor
Trumpov odgovor je uslijedio istog dana u 16.15 sati, piše VG.
"Dragi Jonas, uzimajući u obzir da je Vaša država odlučila ne dati mi Nobelovu nagradu za mir iako sam zaustavio osam i više ratova, sad ne osjećam obvezu misliti isključivo o miru, iako ću tome uvijek težiti. Sada mogu razmišljati o tome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Države", napisao je Trump.
