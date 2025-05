Procurili tajni razgovori ruskih vojnika: Snimke su jezive...

Iako je radioveza bila loša, naredba preko nje bila je jasna: "Zarobite zapovjednika i ubijte ostale".

Ta jeziva komunikacija dio je niza presretnutih razgovora između ruskih vojnika. Ukrajinske vlasti tvrde da su one dokaz da ruski zapovjednici naređuju svojim ljudima da pogube ukrajinske vojnike koji su se predali, što je izričito kršenje međunarodnog prava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Presretnute radijske poruke, koje je ukrajinska obavještajna služba dostavila CNN-u, vremenski se poklapaju sa snimkom drona navodnog pogubljenja u Zaporižju u studenome prošle godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snimka drona prikazuje šest vojnika koji leže licem prem tlu. Najmanje dva vojnika su tada ubijena iz neposredne blizine, dok je jedan odveden.

Koristili kodna imena

Presretnuti razgovori otkrivaju glas ruskog zapovjednika, čiji identitet nije poznat, a koji razgovara s vojnicima na prvoj crti. Dvojica vojnika u komunikaciji koriste kodna imena "Arta" i "Bijeli".

Prema transkriptu koji je CNN-u dao ukrajinski obavještajac, komunikacija je započela u 12:05 po lokalnom vremenu, kada je započela ofenziva, i trajala do 12:31, kada je zapovjednik naredio povlačenje zbog mogućnosti dolaska ukrajinskog drona.

Zapovjednik je šest puta izdao naredbu za likvidaciju. Prva se čula u 12:22: "Pitaj tko je zapovjednik. Tko je zapovjednik? Pitaj. Zarobi zapovjednika, ostale ubij.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Četiri minute kasnije ponovno naređuje: "Napravi to. Zarobi zapovjednika, j*** ostale. To je to. Uzmi višeg, riješi se ostalih, j***!".

Zapovjednik često traži izvještaj s terena: "Odgovori, predaju li se ili ne?" Arta javlja da nisu pronašli zapovjednika, nego samo "višeg časnika".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snimka drona iz Zaporižja obuhvaća razdoblje od 12:27 do 12:30 i poklapa se s naredbama iz razgovora. U 12:28 zapovjednik izdaje šestu naredbu, a vojnik s maskom i u tamnozelenoj uniformi izlazi iz grmlja i prilazi zarobljenicima.

"J*** se! Uzmi višeg, riješi se ostalih!" Na snimci se vidi kako jedan ukrajinski vojnik gestikulira prema Rusima, a potom mu maskirani vojnik puca u glavu. Zapovjednik potom pita: "Jesu li riješeni? Pitanje. Jesu li riješeni? Pitanje."

"Arta! Arta! Ovdje Bijeli, primljeno!"

"Ubili smo ostale."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na snimci drugi ukrajinski vojnik, vjerojatno zapovjednik, ustaje, skida pancirku i tada ga odvode. Ruski zapovjednik izražava zabrinutost u trenutku kad se na snimci vide dron i dim nakon eksplozije, a potom naređuje povlačenje.

Pokrenute istrage zbog nasilnih pogubljenja

Ukrajinsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu o tim smrtnim slučajevima, a nakon incidenta na društvenim mrežama objavljena je fotografija preuzeta sa snimke drona. Ukrajinski dužnosnik upoznat s istragom potvrdio je da su radiokomunikacije koje je dobio CNN uključene u istragu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

CNN nije mogao neovisno potvrditi autentičnost snimljenih prijenosa niti njihovu izravnu povezanost sa snimkom drona, no forenzički stručnjak koji je analizirao audio datoteke rekao je kako ne postoji naznaka da su one naknadno mijenjane.

Morris Tidball-Binz, posebni izvjestitelj UN-a za nezakonita pogubljenja, rekao je da radiokomunikacije i snimka ukazuju na to da su ruske snage ubijale vojnike koji su se predali, što su Ujedinjeni narodi već ranije zabilježili.

Takva pogubljenja mogu odobriti samo najviše ruske vlasti

Tidball-Binz, koji je istraživao slične slučajeve, opisao je takve incidente kao teška kršenja međunarodnog prava te istaknuo kako vjeruje da takvo ponašanje može biti odobreno samo od najviših vlasti u Rusiji.

"To se ne bi događalo u tolikom broju i s tolikom učestalošću bez naredbi ili barem pristanka najviših vojnih zapovjednika, a u Rusiji to znači predsjedništvo", rekao je Tidball-Binz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rusko ministarstvo obrane nije odgovorilo na CNN-ov zahtjev za komentar. Ruski su dužnosnici ranije odbacivali optužbe za ratne zločine i tvrdili da ruske snage s ratnim zarobljenicima postupaju u skladu s međunarodnim pravom.

Otvoreno 75 kaznenih prijava zbog kršenja međunarodnog prava

Ukrajinsko državno odvjetništvo izvijestilo je da je do 5. svibnja otvorilo 75 kaznenih istraga zbog sumnji na pogubljenja 268 ukrajinskih ratnih zarobljenika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jurij Belousov, voditelj odjela za ratne zločine pri državnom odvjetništvu, rekao je da je porast slučajeva pogubljenja rezultat naredbi koje dolaze od najviših političkih i vojnih čelnika Rusije.

"Još nismo vidjeli pisanu naredbu, ali imamo više primjera usmenih naredbi", rekao je Belousov.

'Zarobljenike treba tretirati kao teroriste'

Belousov je podsjetio da je Putin u ožujku izjavio da ukrajinske vojnike zarobljene u ruskoj Kurskoj regiji treba tretirati kao teroriste.

"Svi znaju kako Putin postupa s onima koje nazove teroristima. To nam je gotovo sinonim za pogubljenje", rekao je Belousov.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Belousov je podsjetio da je Putin u ožujku izjavio da ukrajinske vojnike zarobljene u ruskoj Kurskoj regiji treba tretirati kao teroriste. "Svi znaju kako Putin postupa s onima koje nazove teroristima. To nam je gotovo sinonim za pogubljenje", rekao je.

Bohdan Ohrimenko, čelnik tajništva ukrajinskog Koordinacijskog stožera za postupanje s ratnim zarobljenicima, rekao je da se iza ubojstava možda krije i želja ruskog zapovjedništva da izbjegne logističke izazove zbrinjavanja i čuvanja ratnih zarobljenika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To im komplicira vojnu logistiku. Zapovjednici su donijeli jednostavnu odluku: ubiti zarobljenike", rekao je Ohrimenko.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski pristaje na sve, samo da dođe do mirovnih pregovora s Rusijom