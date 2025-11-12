Procurile sablasne snimke iz Ukrajine: 'Rusi bi mogli zauzeti Pokrovsk'

Ruska vojska i dalje postupno napreduje prema Pokrovsku u Donjeckoj oblasti, navodi Institut za proučavanje rata (ISW) u svom najnovijem izvješću. Iako napredak postoji, tempo je i dalje spor, a svako pomicanje linija plaća se visokim gubicima.

Prema analizi američkih stručnjaka, ruske postrojbe mjesecima pokušavaju probiti ukrajinsku obranu na tom dijelu bojišta, no iscrpljujuće ofenzive koje Moskva vodi na više pravaca istodobno ograničavaju učinkovitost napredovanja.

ISW procjenjuje da bi rusko zapovjedništvo “moglo uspjeti zauzeti Pokrovsk i obližnji Mirnograd”, ali da bi taj proces mogao potrajati dulje od očekivanog i donijeti više žrtava nego što bi bilo nužno da su snage koncentrirane samo na tom području.

Rusi koriste maglu

Pokrovsk, zajedno s Avdijivkom i Časiv Jarom, predstavlja jedno od glavnih urbanih središta zapadnog Donjecka. Njegovo eventualno zauzimanje otvorilo bi Rusiji put prema dubljim dijelovima ukrajinske obrane te ugrozilo opskrbne rute koje vode prema Dnjepru.

U izvješću se navodi i kako su ruske snage posljednjih tjedana pojačale napade koristeći maglovite vremenske uvjete, posebno u smjeru Huljajpolja i na drugim dijelovima istočne Ukrajine.

Magla, kažu analitičari, otežava djelovanje ukrajinskih izviđačkih i borbenih dronova, što Moskva iskorištava za pomicanje pješačkih i oklopnih jedinica prema prvim linijama bojišta.

Rat iscrpljivanja

Prema podacima ISW-a, višemjesečna ruska kampanja zračnog presretanja – usmjerena na onesposobljavanje ukrajinskih logističkih i komunikacijskih točaka – vjerojatno je doprinijela nedavnim pomacima ruskih snaga kod Velikomihajlivke i Huljajpolja.

Ipak, analitičari upozoravaju da ti ograničeni uspjesi dolaze uz veliku cijenu. Ukrajinske postrojbe i dalje uspješno provode precizne udare po ruskim skladištima, zapovjednim mjestima i opskrbnim pravcima, čime otežavaju održavanje tempa ofenzive.

Ukrajinski udari po ruskoj infrastrukturi

Kijev, s druge strane, nastavlja kampanju dalekometnih napada na rusku energetsku infrastrukturu. Tijekom noći s 10. na 11. studenoga, Ukrajinci su izveli nove udare na rafinerije i skladišta goriva unutar ruskog teritorija, s ciljem smanjenja sposobnosti Moskve da opskrbljuje svoje postrojbe i održava logistički pritisak na fronti.

Na samom terenu, prema ISW-u, ukrajinske snage ostvarile su napredak u blizini Siverska, dok su ruske trupe zabilježile ograničene pomake kod Pokrovska i Huljajpolja.

Institut zaključuje kako se ruska strategija sve više oslanja na iscrpljivanje protivnika i seriju manjih, ali upornijih napada pješaštva, što produžuje borbe i povećava broj žrtava na obje strane.

“Rusko zapovjedništvo i dalje vodi rat iscrpljivanja, usporavajući tempo ofenzive i povećavajući vlastite gubitke, unatoč lokalnim taktičkim uspjesima”, navodi ISW u zaključku svog izvješća.

