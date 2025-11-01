Princ Andrew ostao bez titule, ali ne i bez novca: Financirat će ga kralj Charles

Bivši princ, Andrew Mountbatten Windsor, trebao bi primiti veliku jednokratnu isplatu i godišnju naknadu koja bi ga trebala obuzdati od pretjeranog trošenja u svom novom životu običnog građanina, doznaje Guardian.

Osim gubitka titule, Andrew mora pronaći i novi smještaj jer je izgubio pravo boravka u Royal Lodgeu gdje je živio više od dvadeset godina.

Buckinghamska palača potvrdila je da mu je uručena formalna obavijest o iseljenju te da će biti preseljen u manju rezidenciju na imanju Sandringham.

Vlada podržava odluku

Andrewu će se isplaćivati i anuitet koji će navodno biti nekoliko puta veći od njegove pomorske mirovine, a novac će mu pristizati iz privatnih sredstava njegovog starijeg brata, kralja Charlesa.

Buckinghamska palača u četvrtak je objavila priopćenje u kojem su objasnili da je pokrenut službeni za oduzimanje svih titula princu Andrewu, samo dva tjedna nakon što ih se dobrovoljno odrekao. Ubrzo nakon objave palače, izbrisan je s popisa plemstva.

Britanska vlada je objavila da u potpunosti stoji uz odluku kralja Charlesa.

Podsjetimo, princ Andrew našao se u središtu skandala zbog prijateljstva s pokojnim američkim milijarderom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, nakon objave posmrtnih memoara njegove navodne žrtve seksualnog napada, Virginije Giuffre.

U memoarima se navodi da ju je bivši princ seksualno zlostavljao dok je još bila maloljetna, dok on tvrdi da ju nikada nije upoznao.

Giuffre je u travnju ove godine počinila samoubojstvo u dobi od 41 godine.

I dalje u utrci za titulu

Unatoč tome što je izgubio titulu, Andrew je i dalje osmi u redu za nasljeđivanje prijestolja.

"Jasno je da bi se morala dogoditi prava katastrofa da postane kralj, s obzirom na sve koji su ispred njega,” rekao je Joe Little, urednik časopisa Majesty Magazine.

Pokretanje nove istrage

Metropolitanska policija razmatra odluku da pokrene nove kaznene istrage a navodnim seksualnim zlostavljanjima bivšeg princa.

Trenutačno se protiv njega vode dvije istrage, jedna se tiče memoara Virginije Giuffre, a druga navoda da je policajce iz svojeg osiguranja pokušao natjerati da 'iskopaju prljavštinu' o Giuffre.

