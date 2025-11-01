Princ Andrew ostao bez titule, ali ne i bez novca: Financirat će ga kralj Charles
Andrewu će se isplaćivati i anuitet koji će navodno biti nekoliko puta veći od njegove pomorske mirovine, a novac će mu pristizati iz kraljevih privatnih sredstava
Bivši princ, Andrew Mountbatten Windsor, trebao bi primiti veliku jednokratnu isplatu i godišnju naknadu koja bi ga trebala obuzdati od pretjeranog trošenja u svom novom životu običnog građanina, doznaje Guardian.
Osim gubitka titule, Andrew mora pronaći i novi smještaj jer je izgubio pravo boravka u Royal Lodgeu gdje je živio više od dvadeset godina.
Buckinghamska palača potvrdila je da mu je uručena formalna obavijest o iseljenju te da će biti preseljen u manju rezidenciju na imanju Sandringham.
Vlada podržava odluku
Andrewu će se isplaćivati i anuitet koji će navodno biti nekoliko puta veći od njegove pomorske mirovine, a novac će mu pristizati iz privatnih sredstava njegovog starijeg brata, kralja Charlesa.
Buckinghamska palača u četvrtak je objavila priopćenje u kojem su objasnili da je pokrenut službeni za oduzimanje svih titula princu Andrewu, samo dva tjedna nakon što ih se dobrovoljno odrekao. Ubrzo nakon objave palače, izbrisan je s popisa plemstva.
Britanska vlada je objavila da u potpunosti stoji uz odluku kralja Charlesa.
Podsjetimo, princ Andrew našao se u središtu skandala zbog prijateljstva s pokojnim američkim milijarderom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, nakon objave posmrtnih memoara njegove navodne žrtve seksualnog napada, Virginije Giuffre.
U memoarima se navodi da ju je bivši princ seksualno zlostavljao dok je još bila maloljetna, dok on tvrdi da ju nikada nije upoznao.
Giuffre je u travnju ove godine počinila samoubojstvo u dobi od 41 godine.
I dalje u utrci za titulu
Unatoč tome što je izgubio titulu, Andrew je i dalje osmi u redu za nasljeđivanje prijestolja.
"Jasno je da bi se morala dogoditi prava katastrofa da postane kralj, s obzirom na sve koji su ispred njega,” rekao je Joe Little, urednik časopisa Majesty Magazine.
Pokretanje nove istrage
Metropolitanska policija razmatra odluku da pokrene nove kaznene istrage a navodnim seksualnim zlostavljanjima bivšeg princa.
Trenutačno se protiv njega vode dvije istrage, jedna se tiče memoara Virginije Giuffre, a druga navoda da je policajce iz svojeg osiguranja pokušao natjerati da 'iskopaju prljavštinu' o Giuffre.
