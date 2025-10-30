Kralj Charles oduzeo sve titule princu Andrewu! Poznato je što čeka njegove kćeri...

Kralj Charles (76) službeno je odlučio oduzeti sve kraljevske titule svom bratu Andrewu (65), uključujući i onu princa. Bivši princ Andrew više se neće oslovljavati kao „princ“ ili „Njegova Kraljevska Visost“, potvrdila je Buckinghamska palača u četvrtak, 30. listopada.

Umjesto toga, njegovo će se službeno ime ubuduće navoditi kao Andrew Mountbatten-Windsor.

"Njegovo Veličanstvo danas je pokrenulo službeni postupak uklanjanja stila, titula i počasti princa Andrewa", stoji u službenom priopćenju palače. "Princ Andrew sada će biti poznat kao Andrew Mountbatten Windsor."

Gubi i pravo boravka u Royal Lodgeu u Windsoru

Andrew je bio princ od rođenja, kao sin tadašnje kraljice Elizabete II. Na dan svog vjenčanja sa Sarom Ferguson 1986. godine, majka mu je dodijelila titule vojvode od Yorka, grofa od Invernessa i baruna Killyleagha – po kojima je bio najpoznatiji. Odluka kralja Charlesa obuhvaća i oduzimanje dvaju počasnih odlikovanja – Reda podvezice i Viktorijanskog viteškog križa.

Osim toga, Andrew gubi i pravo boravka u Royal Lodgeu u Windsoru gdje je do sada živio. „Njegov zakup u Royal Lodgeu dosad mu je pružao zakonsku zaštitu koja mu je omogućila da ondje ostane. Sada mu je uručena službena obavijest o raskidu zakupa, a preselit će se u privatni smještaj. Ove su mjere donesene bez obzira na to što on i dalje negira optužbe protiv sebe,“ navodi se u priopćenju palače.

U završnom dijelu priopćenja stoji: „Njihova Veličanstva žele jasno izraziti svoje misli i najdublju sućut žrtvama i preživjelima svih oblika zlostavljanja.“

Sve je ovisilo o kralju Charlesu

Odluka o oduzimanju titula i počasti bila je isključivo odluka kralja Charlesa, a, prema navodima britanskih medija, podržali su je i ostali članovi kraljevske obitelji, uključujući princa Williama. Iako Andrew i dalje negira sve optužbe, palača navodi da su „ozbiljne pogreške u prosudbi“ dovele do ove odluke.

Posljednji put da je član britanske kraljevske obitelji službeno bio lišen titule dogodilo se 1917. godine, kada su britanske titule oduzete princu Ernestu Augustusu, vojvodi od Cumberlanda i Teviotdalea, nakon što je tijekom Prvog svjetskog rata prisegnuo na vjernost Njemačkoj.

Foto: Ryan Jenkinson/parsons Media/eyevine/profimedia

Kada je Andrewov praujak, kralj Edward VIII., abdicirao 1936. godine, nije formalno izgubio kraljevske titule – njegov brat, kralj George VI., dodijelio mu je novu titulu vojvode od Windsora. Andrewove kćeri, princeze Beatrice i Eugenie zadržat će svoje titule u skladu s pismom kralja Georgea V. iz 1917. godine, kojim se utvrđuje pravo na titulu za djecu sinova vladajućeg monarha.

Vijest o oduzimanju titula stiže nakon što je Andrew 17. listopada objavio da će se odreći korištenja svojih titula i počasti, uslijed ponovnog interesa javnosti za njegov odnos s Jeffreyjem Epsteinom. Epstein je 2019. godine umro u zatvoru dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnica.

Sve započelo kontroverznim intervjuom

Andrew se povukao iz javnih kraljevskih dužnosti još 2019. godine, nakon kontroverznog intervjua za BBC u kojem je govorio o svom odnosu s Epsteinom. Javna pažnja ponovno se pojačala posljednjih tjedana nakon objave posmrtnih memoara Virginije Giuffre, Epsteinove žrtve koja je u travnju preminula u dobi od 41 godine. U knjizi je Giuffre tvrdila da je Andrew „vjerovao da je imati spolni odnos sa mnom njegovo rođeno pravo“, te opisala tri navodna susreta s njim, počevši kada je imala 17 godina.

Foto: Ryan Jenkinson/parsons Media/eyevine/profimedia

Princ Andrew je sve optužbe uporno poricao. Kraljica Elizabeta mu je još u siječnju 2022. godine oduzela sve vojne titule i počasna pokroviteljstva nakon što je sud odbio njegov zahtjev da se odbaci Giuffreina tužba za seksualni napad. U veljači 2022. Andrew je s Giuffre postigao izvansudsku nagodbu za nepoznati iznos.

