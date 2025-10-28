Prijatelj otkrio detalje stravične nesreće u Beogradu: 'Tijelo djeteta završilo je u prtljažniku'

Potpukovnik Prometne policije Dejan Savić s knedlom u grlu otkrio je detalje prometne nesreće u kojoj je poginula tročlana obitelj. U nesreći, koja je šokirala Srbiju, ali i cijelu regiju, poginuo je njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Bojan Ž. (43) sa suprugom D.K. i devetogodišnjim djetetom Ž.M. Nisu imali nikakve šanse za preživljavanje.

Udarac je bio toliko silovit, kao da ih je pogodilo 27 tona, odnosno 18 automobila odjednom, piše Kurir.

Podsjetimo, u subotu u 1 ujutro prometnu nesreću izazvao je Nikola Đ. (24) iz Brčkog. On je pod utjecajem alkohola i droge Audijem A4 prošao na crveno svjetlo pri brzini od 132 kilometra na sat i izravno udario u Hyundai. Udario ih je sa strane. Od siline udarca, Hyundai je udario u semafor i betonski stup koji ga je doslovno prepolovio.

Paradoks što je izgubio život na ovaj način

"Nažalost, ovo je strašna tragedija! Ovo nas iz Prometne policije najviše pogađa, jer je to naš kolega koji je izgubio život i čija je obitelj ovom prilikom stradala od ruke neodgovorne i bahate osobe. Svi smo se našli u ogromnom, ogromnom šoku. On je prometni policajac koji već 21 godinu štiti sigurnost građana na ulicama Beograda. To je jedan sjajan policajac. Još jednom želim izraziti sućut ostatku obitelji", rekao je na početku Stević, koji je jedva suzdržavao suze. Dodao je kako je paradoks što je izgubio život na takav način s obzirom da je bio taj koji je brinuo o sigurnosti u prometu.

"Jedan od naših kolega jučer je rekao da je ovo zločin, ovo nije prometna nesreća! Sada je u tijeku tužiteljska istraga, vozaču je određen pritvor do 30 dana, a sada kada krećemo u cijelu analizu i kvalifikacije, na kraju se radi o teškom zločinu protiv sigurnosti javnog prometa i bit će u najtežoj poziciji, gdje je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora. Može se reći da je ovo kao da ih strijeljate!", kaže Stević.

Kao da ih je udarilo 27 tona

Stević je pojasnio kolika je to zapravo bila teška nesreća.

"Da je udario u prednji dio, najjači dio svakog vozila, u dio gdje ima najviše prostora za apsorpciju udara. Ako se vide oštećenja na tom vozilu, nisu velika na Audiju, ali je pogodilo najslabiji dio ovog drugog, manjeg Hyundaija, u bočnom dijelu, gdje je vozilo najtanje, gdje su tijela putnika najbliža", rekao je i pojasnio:

"Ovaj udarac pri ovoj brzini je udarac od 27 tona! S tom silinom, kao da ih je u jednom trenutku udarilo 18 automobila! Kao dvokatni autobus koji ih je udario brzinom od 130 kilometara na sat! Šansa da netko preživi u takvoj nesreći je nemoguća. Dijete je bilo tek na početku života, tijelo je pronađeno u prtljažniku, što reći...", dodao je.

