Ovo je prava istina o Grenlandskom 'dogovoru': Nema tu nikakve Trumpove 'umjetnosti', sve je predstava

Dok se Donald Trump ponaša kao da je nešto postigao s prividnim okvirom sporazuma o Grenlandu, Sky News napravio je svoju analizu u kojoj je konstatirao - to je besmislica. Američki predsjednik nanio je ozbiljnu štetu transatlantskom savezu. Ne postoji "okvir sporazuma". Još ne. Donald Trump možda tvrdi da postoji, ali to je samo zato što mu je trebao način da odustane od svojih prijetnji kada je shvatio da neće moći posjedovati Grenland.

Potvrdio je to jedan diplomat. Preko "Trumpovog šaptača", glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, stavovi Danske i Grenlanda u biti su ponovljeni američkom predsjedniku. Tijekom sastanka licem u lice u Davosu, ponovno su naglašene postojeće obveze iz ugovora između SAD-a i Danske iz 1951., a europske nacije ponovno su se obvezale povećati vlastitu obranu Grenlanda. Kad su to učinili prošli tjedan, doslovno poslavši visoke vojne dužnosnike na Grenland, Trump je to protumačio kao provokaciju protiv sebe i izdao prijetnju carinama.

"Sad mi je ovo tako dosadno...", rekao je jedan europski veleposlanik što dokazuje koliko su svi umorni od ludorija američkog predsjednika, piše Sky News.

Tri zaokreta

Jučerašnji dan u Davosu bio je vrtoglav čak i po Trumpovim standardima. Prvo je odbacio implicitnu prijetnju vojnom akcijom, zatim prijetnju carinama, a onda i inzistiranje da preuzme suverenitet nad Grenlandom. Sve u jednom danu. Čini se da mu je sinulo. Njegovi planovi za vlasništvo ne samo da nisu popularni u SAD-u, nego su nemogući, samoporažavajući i iskreno - ludi.

Stigao je u Davos na val protivljenja. Za promjenu, Europa je bila ujedinjena i čvrsta. Trumpov tim će ovo predstaviti kao još jedan zasljepljujući primjer predsjednikove "umjetnosti sklapanja dogovora"; kao da su nešto postigli. Ali nemojte sumnjati, piše Sky News, to je besmislica. To je pola predstava, pola nesposobnost, što duboko šteti transatlantskom partnerstvu. Amerika pod Trumpom je svakim danom sve manje pouzdana. A šteta je trajna.

Što se tiče Grenlanda, sve je vraćeno na poziciju koja je bila prošli tjedan. Tada su se složili da će formirati "radnu skupinu" kako bi pronašli kompromis koji bi se bavio Trumpovim sigurnosnim problemima, a da pritom ne bi predao suverenitet Grenlanda. Vjerojatno je da će kompromis uključivati ​​neku vrstu aranžmana sličnog britanskim vojnim bazama na Cipru. Nove američke vojne baze bile bi uspostavljene u nenaseljenim dijelovima Grenlanda na temelju ugovora o najmu ili prodaji. Postali bi američki teritorij, ali suverenitet Grenlanda ostao bi nepromijenjen.

POGLEDAJTE VIDEO: Kurelić kod Mojmire analizirao 72 minute 'Trumpizama' u Davosu: 'Taj govor više ne drži vodu'