KREMLJ: 'NAPRAVIT ĆEMO DUBINSKU ANALIZU' / Prepoznajete li Milanovića? Pogledajte gdje su ga postavili na grupnoj fotki šefova NATO-a

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da će Ukrajina dobiti "pozitivnu i snažnu poruku" o svom putu prema članstvu u NATO-u u utorak, dok se u Vilniusu sastaju čelnici Saveza kako bi razgovarali o posljedicama ruske invazije na Ukrajinu. Zbog podjela među 31 članicom NATO-a neće biti izravnog poziva Ukrajini da se pridruži. No, Stoltenberg je rekao da će Kijev dobiti više vojne pomoći i ublažavanje formalnih uvjeta za pridruživanje, kao i novi format suradnje sa savezom, takozvano Vijeće NATO-Ukrajina. "Uvjeren sam da će to biti pozitivna i snažna poruka o Ukrajini i putu prema članstvu", rekao je Stoltenberg u Vilniusu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden, govoreći zajedno s predsjednikom Litve Gitanasom Nausedom, ponovno je potvrdio predanost Washingtona savezu. "Naše obećanje da ćemo biti s vama i dalje je neosporno", poručio je. Na samitu bi također trebali biti odobreni prvi sveobuhvatni planovi NATO-a od kraja Hladnog rata za obranu od bilo kakvog napada Rusije. Moskva je kritizirala dvodnevni samit. Ruska državna novinska agencija RIA citirala je visokog ruskog diplomata u Beču koji je upozorio da će Europa biti prva koja će se suočiti s "katastrofalnim posljedicama" ako dođe do eskalacije rusko-ukrajinskog rata. Već tradicionalno su se šefovi država članica NATO-a zajedno fotografirali, a u odabranom društvu se našao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Ranije je Kremlj rekao da će napraviti "dubinsku analizu" izjava zapadnih čelnika na samitu i da će poduzeti mjere za zaštitu vlastite sigurnosti Rusije. Kremlj je također upozorio da bi Ukrajina u NATO-u bila "potencijalno vrlo opasna" za europsku sigurnost, dodajući da "vrlo pozorno" prati dvodnevni samit.