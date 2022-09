U prva 24 sata otkako je Rusija naredila djelomičnu mobilizaciju, ruske novinske agencije javljaju da se prijavilo 10.000 dobrovoljaca. Ruska novinska agencija RIA objavila je da su svi dobrovoljci koji nisu čekali pozive te su sami stigli u vojne urede.

Guardian, s druge strane, piše kako su pozivi muškarcima počeli stizati već u ponoć. Dijelili su ih čak i školskim učiteljima. Ljudima su dali sat vremena da se spakiraju i pojave u centrima za novačenje. Scene nakon toga najbolje opisuju u što je Putin pretvorio Rusiju - žene i djeca plaču dok mašu svojim muževima i sinovima koji kreću u nepoznato.

Beograd kao jedna od ruta

Neki su odlučili otići u Beograd, koji je od veljače, uz Istanbul, jedina neprekinuta zračna veza između Rusije i Europe.

"Bio sam u panici kad je objavljena mobilizacija, shvatio sam da moram nešto poduzeti", kaže 28-godišnji Kirill iz Moskve za BBC na srpskom. U kratkom roku je prešao 700 kilometara od rodnog grada do Sankt Peterburga samo da bi se ukrcao na jedini let za koji je uspio kupiti kartu.

Kirill kaže da je bio zabrinut hoće li uspjeti izaći iz zemlje. Ispostavilo se da je prelazak granice prošao bez poteškoća.

"Na graničnoj kontroli su me površno ispitali, pitali su me kojoj kategoriji rezervista pripadam i pustili su me. Uglavnom, više me uhvatila panika nego što je bilo problema." Dodaje da je panici pridonijela i kupnja karte u kratkom roku, i to na dan objave mobilizacije.

Neki kartu kupili prije dva mjeseca, neki noć prije

Veliku sreću imao je i Sergej iz Moskve koji je u kratkom roku kupio kartu za Beograd.

"Kupio sam ju sinoć, sasvim slučajno i mislim da je dolazak u Srbiju direktnim letom ravno čudu", rekao je 28-godišnji IT stručnjak za BBC na srpskom.

Igor (25) , koji je doputovao letom iz Moskve, kaže da je kartu kupio prije dva mjeseca.

"Aerodrom u Rusiji nije bio pun kao što sam očekivao, mirno je, nisam bio pod stresom, nema napetosti", rekao je za BBC na srpskom.

'Ne mogu pucati'

Među putnicima na letu iz Kazana bio je i 37-godišnji Artjom, rodom iz Sankt Peterburga. Kaže da u Beograd dolazi poslovno i da je kartu kupio prije dva mjeseca, ali da će razmisliti o povratku u Rusiju, iako još nije dobio poziv vojnog resora.

"Ne bojim se mobilizacije. Prvo, ja sam informatičar, baš nas i ne zovu u vojsku, jer bi to bilo neracionalno raspoređivanje ljudi. I drugo, što bih tamo trebao raditi?" Ne mogu pucati", kaže.

Veliki redovi na granicama drugih zemalja

No, gužve nisu samo na letu za Beograd. Duge kolone vozila nastavljaju se formirati na ruskim graničnim prijelazima, a u nekim kolonama se čeka i po 24 sata. Svjedoci na granici s Gruzijom, popularnoj ruti koju Rusi koriste za izlazak iz zemlje, rekli su da su neki muškarci pribjegli korištenju bicikala i skutera kako bi preskočili kilometarsku kolonu prometnih gužvi, javlja Guardian.

Veliki redovi su i na granici s Finskom gdje brojni Rusi pokušavaju ući.

