EU najavila nove sankcije Rusiji

Zelenskij: 'Tražimo pravednu kaznu za zločine'

Tijek događaja:

Sve više uhićenih na prosvjedima u Rusiji

07.21 Nedugo nakon što je Putin naredio djelomičnu mobilizaciju, Rusi su počeli bježati iz zemlje, a krenuli su i prosvjedi te s njime i uhićenja. Prema izvješćima ruske nevladine organizacije za ruska prava, uhićeno je oko 1.500 prosvjednika.

Radi se o građanima Rusije koji su izašli na prosvjede u 38 gradova diljem Rusije kako bi se usprotivili mobilizaciji, prenosi BBC. Najviše uhićenih je u Sankt Peterburgu i Moskvi, gdje se jučer okupilo i najviše ljudi. U Moskvi su ljudi skandirali za “Rusiju bez Putina”.

Na Twitteru se pojavila snimka privođenja muškarca, koji je u Moskvi prosvjedovao protiv mobilizacije i rata u Ukrajini. Dok ga odnose četvorica interventnih policajaca, on viče: “Ne ratu!”.

Vojni analitičar: 'Samo je jedna zemlja opterećena nuklearnim oružjem'

07.12 Vojni analitičar Igor Tabak je za N1 televiziju komentirao mobilizaciju ruskih rezervista koju je najavio ruski predsjednik Vladimir Putin u govoru naciji koji je cijeli svijet iščekivao satima. “Rusi nisu imali puno izbora. Inicijativa je u zadnje vrijeme jasno na ukrajinskoj strani, njima je nedostatak ljudstva već mjesecima velika boljka”, rekao je i podsjetio da su i Rusi pokušali pronaći dragovoljce, ali to se nije pokazalo uspješnim.

Zbog toga su na kraju odlučili provesti najavljenu djelomičnu mobilizaciju, objašnjava analitičar. “Rusija i njezin vođa, on ovisi o unutarnjoj politici. A na toj scenu u zadnje vrijeme, posebno ovog mjeseca, tu se s desnice, one koja je njemu jako prirasla i bila mu tradicionalna baza, čuje puno prigovora. Traži se kakva god mobilizacija ne bi li se nešto promijenilo na bojištu”, kaže Tabak dodajući da je “ta mobilizacija, kakva god, proglašena” to napravljeno pro forme.

On smatra da i Putinova izjava da ne blefira govori dovoljno sama za sebe. Kaže i kako na ruskoj televiziji građani mogu redovito gledati animacije nuklearnih udara na europske zemlje ili tsunamija izazvanih nuklearnim udarima. “U bližoj i daljoj okolici ima samo jedna zemlja koja je opterećena svojim nuklearnim arsenalom i stalno ga stavlja na stol, to više što im sve ostalo čime su se hvalili posljednjih desetljeća izgleda sve manje vrijedno”, kaže Tabak.

EU priprema novi paket sankcija Rusiji

06.40 Ministri vanjskih poslova Europske unije složili su se u srijedu oko pooštravanja sankcija Rusiji i povećanja isporuke oružja Kijevu nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio mobilizaciju stotina tisuća Rusa za rat u Ukrajini.

Ministri vanjskih poslova koji borave u New Yorku na sastanku svjetskih čelnika u Ujedinjenim narodima, održali su kasno u srijedu izvanredan sastanak vezan uz ukrajinsku krizu. Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Josep Borrell rekao je da "paniku i očaj" pokazuje Putinova najava aneksije dijelova ukrajinskog teritorija i prijetnja nuklearnim oružjem.

"Jasno je da Putin pokušava uništiti Ukrajinu", rekao je Borrell novinarima nakon sastanka ministara članica EU.

Nakon što ih je izvijestio ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba, ministri su se složili oko pripreme osmog paketa sankcija koje bi bile usmjerene na "relevantnije sektore ruskog gospodarstva i nastavile ciljati na ljude odgovorne za agresorski rat u Ukrajini", rekao je Borrell.

Zelenskij: 'Tražimo pravednu kaznu'

2.02 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u srijedu se navečer video-vezom obratio Općoj skupštini UN-a zatraživši sankcije Rusiji, ograničavanje cijene ruskih energenata kao i osnivanje posebnog suda za zločine počinjene u agresiji na njegovu zemlju. "Zločin se provodi protiv Ukrajine i mi tražimo pravednu kaznu", poručio je Zelenskij na početku svog polusatnog obraćanja putem videa.

Zatražio je kaznu protiv Rusije za zločin agresije, ubijanja i mučenja ljudi, za povredu ukrajinske granice i njezina teritorijalnog integriteta. Istaknuo je potrebu blokiranja trgovinskih odnosa s Rusijom i izolaciju agresora. Pozvao je i na oduzmanje prava glasa Rusije u međunarodnim organizacijama kao i njezina prava veta u Vijeću sigurnosti UN-a.

Pozvao je i na ograničavanje cijena po kojima Rusija izvozi naftu i plin, ocijenivši da su energenti postali rusko oružje kojima ta zemlja manipulira tržištem.

Plenković: 'Ozbiljno shvaćamo Putinove prijetlnje'

0.22 Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu na Harvardu da u transatlantskoj zajednici svi ozbiljno shvaćaju izjave Vladimira Putina, nakon što je proglasio djelomičnu mobilizaciju i zaprijetio "svim raspoloživim sredstvima" ako Rusija bude ugrožena, što je na protumačeno kao prijetnja nuklearnim oružjem.

Plenković je hrvatskim novinarima na Harvardu, prije svog predavanja, kazao kako "svi ozbiljno shvaćaju te (Putinove) poruke. Nitko ovdje niti podcjenjuje situaciju niti precjenjuje".

"Mislim da je ključno zadržati jedinstvo i čvrst odgovor. To je ono što je najbitnije. Ukrajina se brani i ima pravo ponovno vratiti pod ustavnopravnu kontrolu svoje teritorije", poručio je Plenković.