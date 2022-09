Ruski predsjednik Vladimir Putin je u srijedu objavio djelomičnu mobilizaciju kako bi pokušao preokrenuti situaciju u Ukrajini koja posljednjih tjedana ne ide na ruku Rusima.

Ipak, ta odluka nije naišla na veliko odobrenje ruske javnosti. Osim nekoliko tisuća hrabrih Rusa koji su svoje nezadovoljstvo odlučili izraziti na ulici, a što ih je koštalo slobode, mnogi i unutar svoja četiri zida priznaju da ne žele ići na prvu crtu.

Aleksandar (33) je za odluku Putina saznao tijekom emotivnog poziva svoje supruge. "Saša, mogu te odvesti", rekla mu je ubrzo nakon što je stigao u svoj ured u centru Moskve.

Kažnjivo dezerterstvo

Iako je Aleksandar služio vojsku kao regrut prije gotovo 15 godina, nikada nije vidio borbu. To ga stavlja relativno nisko u mobilizacijski poziv, prvi u Rusiji nakon Drugog svjetskog rata. Ipak, kao i mnogi drugi, zabrinut je da bi mogao dobiti poziv, regrutaciju, i biti poslan na front. "Radije bih otišao iz zemlje nego se borio u ovom ratu", rekao je u kratkom intervjuu preko aplikacije za slanje poruka. “Ako me pozovu, onda bih napustio zemlju”, dodao je.

Ali zbog novog zakona koji kažnjava dezerterstvo, rekao je, misli da bi se mogao suočiti s deset godina zatvora ili više ako pobjegne. "To je nemoguć izbor", rekao je o izboru. Na kraju će, rekao je, vjerojatno “morati” u vojsku. Ali on će pokušati pronaći način da to zaobiđe.

Milijuni Rusa probudili su se u srijedu sa spoznajom da će možda morati sudjelovati u ratu zemlje i okupaciji Ukrajine. Skoro sedam mjeseci mnogi su Rusi pokušavali jednostavno ignorirati invaziju na Ukrajinu. Sada je za mnoge obitelji rat došao kući. “Ovoga su se svi bojali kad je počeo rat”, rekla je jedna majka koja je vjerovala da bi njezin sin mogao biti mobiliziran.

Drugi kažu da su spremni za borbu. Jedan muškarac u svojim 30-ima koji je odslužio vojni rok rekao je kako vjeruje da je njegova patriotska dužnost otići u vojsku ako bude unovačen. "Želim biti sa svojom zemljom", rekao je.

Zatvaranje granica

Do sada Rusija nije zatvorila granice kako bi spriječila odlazak osoba koje izbjegavaju vojsku. Ali mnogi misle da bi to mogao biti sljedeći korak. Rusi koji bježe iz zemlje kupili su karte za zemlje poput Turske i Armenije, gdje mogu putovati bez vize. Pojedinačne karte za te zemlje nisu dostupne do ovog vikenda, a čak i tada mogu koštati više od 3000 dolara. Aviasales, popularna stranica za prodaju zrakoplovnih karata, ima čak i opciju odabira destinacije "kamo god mogu ići".

Mnoge europske zemlje zatvorile su svoje kopnene granice za Ruse, ostavljajući još manje mogućnosti za bijeg. Čak bi se i oni Rusi koji odu mogli suočiti s kaznenom prijavom za dezerterstvo ako budu unovačeni i ne vrate se.

Velike državne tvrtke počele su dijeliti nacrte. “Među našim kolegama ima zaposlenika s borbenim iskustvom, koji su služili u oružanim snagama”, napisala je Sberbank, državna tvrtka za bankarske i financijske usluge. “Neki od njih imaju papire za mobilizaciju i dobili su zapovijedi.”

Protivnici rata počeli su prosvjedovati u gradovima diljem Rusije. Ali skupovi su mali, ponekad samo šačica ljudi. U Novosibirsku je jedan muškarac koji je uhićen na prosvjedu vikao: "Ne želim umrijeti za Putina i za tebe!" Prosvjed se očekuje iu srijedu navečer u Moskvi. Ruska policija već je blokirala središnji trg Puškinskaja.

Neki protivnici rata nazivaju ga "mogilizacijom", igrom riječi mobilizacija i riječi mogila, grobnica. “Znamo da je mnogo opasnije nego što govore. Zašto bi im inače trebala regrutacija?", rekao je Alexander.

Na društvenim mrežama objavljen je niz videozapisa koji pirkazuje muškarce iz raznih dijelova Rusije koji se ukrcavaju u autobuse koji će ih odvesti do zapovjednih centara vojske. Ispraćaju ih članovi obitelji, a na snimcima se mogu vidjeti žene koje plaču za njima. Jedan takav video dolazi iz južnojakutskog grada Nerjungrija.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.