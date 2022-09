Bivši ruski premijer Mihail Kasjanov ustvrdio je da je prijetnja Vladimira Putina da će upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini "blef" i predvidio pad njegovog režima u roku od dvije godine.

Kasyanov, koji je bio premijer pod predsjednikom Putinom između 2000. i 2004. prije nego što je smijenjen i protjeran, rekao je kako "jako sumnja" da će ruski čelnik upotrijebiti nuklearno oružje, piše Dailymail.

Kasjanov, veliki kritičar Putina koji je ove godine pobjegao iz Rusije na nepoznato mjesto, također je ustvrdio da bi rat u Ukrajini, u kojem je u proteklih sedam mjeseci ubijeno oko 55.000 ruskih vojnika, mogao dovesti do kolapsa Putinova režima.

'On želi ucjenjivati'

"Što se tiče mobilizacije, to nije blef. Što se tiče potencijalne uporabe nuklearnog oružja, mislim da je to blef". rekao je Kasyanov za Channel 4 News.

Bivši ruski premijer rekao je da Putin planira anektirati okupirana područja Ukrajine putem lažnih referenduma i nazvati ih svojim teritorijem prije nego što zaprijeti da će koristiti nuklearno oružje za njihovu obranu. "On sada želi ucijeniti zapadne vođe, cijelo zapadno društvo. Ovim umjetnim referendumima želi priznati okupirane dijelove Ukrajine kao ruski teritorij i nakon toga poručiti zapadnim čelnicima da je spreman upotrijebiti nuklearno oružje za obranu ruskog suverenog teritorija", rekao je.

"Ali jako sumnjam da će Putin upotrijebiti nuklearno oružje jer shvaća da je za zapadne vođe to isto, bilo da dođe do aneksije i priznanja, priroda rata se ne bi promijenila", dodao je.

Kasjanov je rekao da je novačenje jedan od najrizičnijih domaćih poteza u Putinova dva desetljeća na vlasti, nakon što je Kremlj obećao da se to neće dogoditi. Smatra da bi to, zajedno s velikim gubicima koje su ruskoj vojsci nanijele ukrajinske trupe, moglo dovesti do kolapsa Putinova režima.

"Osjećam da će do kraja godine biti potpuno drugačija situacija, a danas je Putin objavom opće mobilizacije već započeo razdoblje svog kraja svoje ere. Vojni potencijal ukrajinske vojske će rasti i oni će imati odlučujuću prednost na bojnom polju što će dovesti do promjene situacije i, kako ja mislim, do kolapsa Putinova režima", rekao je Kasjanov.

Marionetski nasljednik?

Mobilizacija trupa prvi je takav potez u Rusiji nakon Drugog svjetskog rata. Sovjetski Savez koristio je regrutaciju u svom desetogodišnjem ratu u Afganistanu, a Rusija se također oslanjala na ročnike tijekom dva rata u Čečeniji 1990-ih i ranih 2000-ih. U međuvremenu, u televizijskom obraćanju naciji u srijedu, Putin je rekao da je nuklearni arsenal Moskve moderniji od NATO-a i izjavio da je spreman upotrijebiti ga.

"Ovo nije blef", dodao je Putin očito misleći na one na Zapadu koji su njegove ranije nuklearne prijetnje opisali kao hrapav pokušaj da oslabi međunarodnu potporu Ukrajini. Ali bivši premijer Kasyanov vjeruje da je Putinova prijetnja doista blef i da će se ovaj rat pokazati kao kraj za ruskog predsjednika.

Kasjanov je rekao da bi Putin mogao nekako imenovati marionetskog nasljednika kako bi se izvukao iz svog teškog položaja. "Mislim da bi gospodin Putin nekako mogao, samo da se makne sa svoje pozicije, imenovati nekakvog nasljednika, ali taj nasljednik neće biti pravi vođa zemlje, već će postati neka vrsta tehničkog nasljednika na određeno vrijeme. vremena, što bi naravno dovelo do pada režima", objasnio je.

"Onda će neminovno biti demokratskih izbora, ali treba vremena, neće biti sutra, ne za šest mjeseci, nego za dvije godine. U tom vremenskom razdoblju Putin negdje odlazi, odlazi, ne znam, u odmaralište na Bajkalskom jezeru ili u Kinu", dodao je.

U međuvremenu, uzbekistanski državni tužitelji upozorili su građane da se ne pridružuju stranim vojskama nakon što je Rusija ponudila brzo državljanstvo onima koji se prijave, a Ukrajina je rekla da je zarobila Uzbeke koji su se borili zajedno s Rusima. Stotine tisuća Uzbeka žive ili redovito putuju u Rusiju kako bi pronašli posao i zbrinuli svoje obitelji kod kuće.

U moskovskom metrou mogli su se vidjeti muškarci kako proučavaju pozivnice. 'Uvijek se osjećaš zabrinuto u ovakvim trenucima. Jer imaš ženu i djecu i razmišljaš o tome', rekao je jedan stanovnik Reutersu.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.