Preokret iz Budimpešte, Orbán tvrdi: Pripreme za sastanak Putina i Trumpa se nastavljaju

Preokret iz Budimpešte, Orbán tvrdi: Pripreme za sastanak Putina i Trumpa se nastavljaju
Foto: Danny Gys

Trump je prošli tjedan najavio da će se on i Putin uskoro sastati u Mađarskoj kako bi pokušali okončati rat u Ukrajini, a jučer je potvrđeno da je susret odgođen

22.10.2025.
10:14
Hina
Danny Gys
Pripreme za sastanak u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina još su u tijeku, rekao je mađarski premijer Viktor Orbán u srijedu, dan nakon što je sastanak na vrhu odgođen.

Planirani sastanak je odgođen jer je odbijanje Moskve da pristane na trenutačni prekid vatre u Ukrajini bacilo sjenu na pokušaje pregovora.

"(Mađarski ministar vanjskih poslova Péter) Szijjártó je u Washingtonu. Pripreme za mirovni samit se nastavljaju. Datum je još uvijek neizvjestan. Kad dođe vrijeme, održat ćemo ga", napisao je Orbán na Facebooku.

Trump je prošli tjedan najavio da će se on i Putin uskoro sastati u Mađarskoj kako bi pokušali okončati rat u Ukrajini.

U utorak je Trump rekao da ne želi imati "protraćeni sastanak", ali je sugerirao mogućnost dogovora o sastanku i dodao da "ćemo vas obavještavati u sljedeća dva dana".

Orbán, koji zaostaje u većini anketa uoči parlamentarnih izbora 2026., dugogodišnji je Trumpov saveznik.

Također je održavao tople odnose s Moskvom, što je dodatno pridonijelo statusu 'crne ovce'  koji je već stekao u Bruxellesu nakon godina sukoba oko onoga što EU naziva demokratskim nazadovanjem u Budimpešti.

