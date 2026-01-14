Preminuo nesuđeni američki veleposlanik u Srbiji Mark Brnovich

Bivši državni odvjetnik Arizone Mark Brnovich preminuo je u 60. godini, potvrdila je njegova obitelj. Brnovich je trebao biti veleposlanik SAD-a u Srbiji, kao što smo pisali u ožujku prošle godine.

"S dubokom tugom obitelj Brnovich objavljuje smrt Marka Brnovicha. Najpoznatiji kao 26. državni odvjetnik Arizone, državni i savezni tužitelj te borac za pravdu, zauvijek će u našim srcima ostati zapamćen i voljen kao posvećen otac, suprug, sin i brat. Slomljeni smo zbog ovog gubitka i duboko dirnuti ogromnom podrškom i ljubavlju koju primamo od toliko divnih ljudi diljem savezne države i zemlje", navodi se u priopćenju obitelji.

Bio je član Republikanske stranke, obnašao je dužnost državnog odvjetnika Arizone od 2015. do 2023. godine. Prije toga radio je kao savezni tužitelj i bio je direktor državnog Odjela za igre na sreću. Neuspješno se kandidirao za Senat 2022. godine.

Veliki navijač Vatrenih

U ožujku 2025. godine Donald Trump nominirao ga je za sljedećeg veleposlanika SAD-a u Srbiji. Međutim, američki mediji navode da njegovu nominaciju Senat nikada nije potvrdio.

Mark Brnovich rođen je 25. studenog 1966. godine u Detroitu. Brnovichev otac rodom je iz Crne Gore, a njegova majka iz Splita. Za nju je rekao da je u Ameriku pobjegla od komunističkog režima, a za sebe da je "pravoslavni Srbin i ponosan na svoje balkanske korijene". Iza sebe je ostavio suprugu Susan i dvije kćeri, Milenu i Sofiju.

Brnovich je bio navijač Vatrenih. Nakon što je Hrvatska izgubila od Francuske u finalu Svjetskog prvenstva 2018., napisao je: "Obitelj je najvažnija. Hrvatska je možda izgubila, ali i dalje slavimo uz mediteranske mesne okruglice".