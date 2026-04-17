Premijerka nakon posjeta SAD-u uvjerena da imaju podršku: 'Stoje uz i za Ukrajinu'

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko napustila je Sjedinjene Države u petak ohrabrena onim što je nazvala pozitivnim razgovorima s visokim američkim dužnosnicima, uključujući ministra financija Scotta Bessenta, rekavši da ga smatra podržavajućim za njezinu ratom razorenu zemlju.

Sviridenko je za Reuters izjavila da je sastanak s Bessentom iskoristila kako bi naglasila stav Ukrajine da sankcije nametnute Rusiji nakon njezine potpune invazije na Ukrajinu prije četiri godine ne bi trebale biti oslabljene, ukinute ili odgođene. Washington je privremeno ukinuo neke sankcije na rusku naftu kako bi se pomogao u suočavanju s nedostatkom opskrbe uzrokovanim iranskim ratom, ali one su sada ponovno na snazi.

"Mislim da ministar Bessent stoji uz i za Ukrajinu", rekla je Sviridenko u svom jedinom intervjuu za medije tijekom posjeta Sjedinjenim Državama na proljetnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke. Sviridenko je u razgovoru za Reuters istaknula kako aktualna američka administracija ''savršeno dobro razumije da je sprječavanje zaobilaženja sankcija, a također i jačanje sankcija, izuzetno važna mjera koju treba poduzeti kako bi se oslabila Rusija''.

Ukrajina inzistirala na mirovnim jamstvima

Američki i ukrajinski dužnosnici sastali su se prošli mjesec na Floridi kako bi razgovarali o okončanju rata s Rusijom, ali nade za brzi sporazum su splasnule. Ukrajina je inzistirala na tome da su joj potrebna sigurnosna jamstva prije nego što pristane na bilo kakav mirovni sporazum.

''Sanjam da će ovaj rat završiti, ali završit će s odgovarajućim sigurnosnim jamstvima, odgovarajućim planom prosperiteta, s odgovarajućim planom za obnovu i oporavak. To bi Ukrajincima dalo priliku da žive život kakav zaslužuju jer su se tako teško borili'', kazala je.

Sviridenko je rekla da su veze između Ukrajine i SAD-a produbile tijekom protekle godine zajedničkim radom na Američko-ukrajinskom investicijskom fondu za obnovu, koji je prošli mjesec odobrio svoj prvi projekt, a očekuje se da će ovog ljeta odobriti i drugi - u energetskom sektoru.

Sviridenko: Ukrajinci se osjećaju kao dio obitelji EU

Premijerka, koja je prethodno obnašala dužnost ministrice gospodarstva, izrazila je nadu da bi se fond mogao proširiti kako bi odobrio više od početnog cilja od tri projekta ove godine, napominjući da je do sada primljeno preko 200 zahtjeva. Sviridenko je također spomenula napredak s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u vezi s kreditom od 8 milijardi dolara odobrenim u veljači te je rekla da će MMF u svibnju poslati misiju osoblja u Kijev. Rekla je da MMF razumije da Ukrajini treba više fleksibilnosti u nekim slučajevima i da je spreman to podržati.

MMF je u veljači ublažio neke uvjete, priznajući da su se uvjeti znatno pogoršali tijekom stalnih ruskih napada koji su ove zime osakatili ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Ukrajina je također dobila dobrodošao poticaj u izjavi objavljenoj nakon sastanka financijskih čelnika zemalja G7, koji su obećali nastaviti pomagati Ukrajini, uključujući i pomoć u pripremi za sljedeću zimu.

Sviridenko je rekla da se Ukrajina nada da će izbori u Mađarskoj, koji su s vlasti svrgnuli premijera Viktora Orbana, pomoći u otključavanju 20. paketa sankcija Europske unije protiv Rusije, kao i zajma od 90 milijardi eura od EU koji je Mađarska blokirala. Rekla je da bi to također moglo biti dobra vijest za napor Ukrajine da se pridruži EU.

''Svi Ukrajinci osjećaju se kao dio obitelji EU i mislim da zaslužuju biti tamo. Stoga je sada pravo vrijeme da se brže krećemo i da imamo ubrzani put za našu integraciju u EU'', rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Ukrajinaca našle su svoj dom u Hrvatskoj: Evo kako žive Leonid (13) i njegova majka