Preko 40 ljudi ozlijeđeno u sudaru brzih vlakova: Jedan je prošao na crveno?

Najmanje 42 osobe ozlijeđene su nakon sudara dvaju brzih putničkih vlakova u Češkoj Republici u četvrtak oko 5.45 sati, priopćile su vlasti, piše tn.nova.cz.

Vatrogasci i bolničari požurili su na mjesto nesreće u blizini grada Češke Budejovice - 160 kilometara južno od Praga. Glasnogovornica regionalne bolnice izjavila je za novinsku agenciju CTK da je pet osoba primljeno s teškim ozljedama.

Ostali putnici zadobili su lakše ozljede i liječnici su im brzo pružili pomoć. Ministar prometa Martin Kupka rekao je za X da se nesreća još uvijek istražuje. Dodao je da preliminarne informacije pokazuju da je jedan od vlakova vjerojatno prošao pored signala u položaju za zaustavljanje.

Istraga u tijeku

Glasnogovornica hitne pomoći Petra Kafkova rekla je da je 40 ljudi s lakšim ozljedama i dvije osobe s teškim ozljedama.

Martin Kavka, glasnogovornik željezničkog operatera Sprava železnic, rekao je da su svi putnici evakuirani iz vlakova. Odbio je reći kako se nesreća dogodila, dodajući da je istraga još uvijek u tijeku.

Promet između Českih Budejovica i grada Plzeňa bio je zaustavljen i ne očekuje se da će se nastaviti do poslijepodneva.

Do nesreće je došlo samo nekoliko dana nakon što su se dva vlaka sudarila u Slovačkoj, ozlijedivši oko 100 ljudi. Oko 800 ljudi bilo je u dva vozila kada su se sudarila oko 20 kilometara sjeverno od glavnog grada Bratislave.

