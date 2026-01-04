Predvidio uhićenje Madura prije svih? Ovaj čovjek se zbog toga probudio kao bogataš

Neki su kladioničari ostvarili značaj profit zbog uhićenja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Iako je njegovo uhićenje iznenadilo većinu i nije bilo službeno najavljeno, neki su bili korak ispred i na tome zaradili tisuće dolara.

Oklade, od kojih su mnoge bile vezane uz Madurovo svrgavanje, sada su usmjerene na to što će se dalje dogoditi s njim. Zato su ponovno potaknute rasprave o mogućem korištenju povlaštenih informacija i pristupu tržištima predviđanja, piše Axios.

Trgovci na popularnoj platformi za klađenje počeli su predviđati Madurovo uhićenje još u petak navečer, nekoliko sati prije nego što je predsjednik Donald Trump u subotu rano ujutro objavio vijest. Prema Wall Street Journalu, tržište koje je pratilo mogućnost da Maduro izgubi vlast počelo je rasti nešto prije 22 sata po američkom vremenu, nakon što je tjednima bilo gotovo neaktivno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novi račun odnio veliku svotu

Na platformi se u petak pojavio novi račun koji je uložio 30.000 dolara u okladu na Madurov odlazak s vlasti. Kada je Maduro u subotu doista završio u pritvoru, isti je investitor zaradio više od 436.000 dolara.

Oklade na pitanje "Maduro u američkom pritvoru do 31. siječnja?" naglo su skočile u subotu oko 4.20 ujutro po istočnoameričkom vremenu, otprilike u vrijeme Trumpove objave o uhićenju. Zabilježen je i manji porast vrijednosti oko 3 sata, što sugerira da su neki trgovci reagirali i prije službene potvrde.

Na tržištima predviđanja već su se događali značajni pomaci tijekom političkih sukoba, sportskih natjecanja i drugih važnih trenutaka pa interes kladioničara za Madurovo uhićenje ne iznenađuje.

Regulacija tržišta

Takva su klađenja već ranije izazivala veliki interes javnosti, posebno tijekom američkih predsjedničkih izbora 2024. godine, kada su njihova predviđanja značajno odstupala od analiza političkih stručnjaka.

Sada se, međutim, otvara i pitanje regulacije ovih tržišta. Američki kongresnik, Ritchie Torres, najavio je prijedlog zakona kojim bi se ograničilo sudjelovanje saveznih dužnosnika i političkih osoba na tržištima predviđanja, kako bi se spriječio sukob interesa.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao