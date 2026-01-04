Analizirali fotografiju koja je obišla svijet i primijetili: 'Ima taj detalj iza njegovih leđa...'

Svijet je obišla slika Nicolás Madura, svezanih ruku i pokrivenih očiju u trenutku dok ga prevoze prema SAD-u. Sliku je objavio sam američki predsjednik Donald Trump na Truth Socialu.

Glavni CNN-ov analitičar za zakone i obavještajne službe John Miller objašnjava što vidimo na fotografiji i čini se da ništa na Maduru nije slučajno.

"Ono što vidim je da ima vezane ruke, ima neprozirne naočale pa Maduro ne može vidjeti gdje je, kamo ide od točke A do točke B. Ima prsluk za spašavanje od negorućeg materijala, koji bi nosili u avionu ili na malom brodu. Oko vrata ima trake koje svijetle (u mraku), daju ih ljudima na avionu ili brodu ili u zrakoplovima ako potonu ili padnu u vodu, gdje se napušu povlačenjem vezica i takve stvari svijetle u mraku", rekao je.

Ponovio je da ima crne naočale, slušalice koje priječe zvukove kako ne bi mogao čuti razgovore oko sebe.

"Ali na ovoj slici upada u oči – ako pogledate pozadinu, vidite u pozadini DEA jaknu agenta, to znači da je uhićen od strane američkih vlasti", rekao je u analizi.

