Rat u Ukrajini doveo je do toga da dronovi prelaze sa dostave paketa na vrhunsku tehnologiju ratovanja. Brz razvoj umjetne inteligencije dodatno će ubrzati stvari, piše Sky News.

Iako su dronovi dio vojnog inventara desetljećima, rat u Ukrajini doveo je do njihove masovne eskalacije i eksploatacije. Najavljuje li to početak nove ere u modernom ratovanju i hoće li brz razvoj umjetne inteligencije dovesti do neizbježne zore ratova dronovima?

Bespilotni letovi prethode letovima s posadom, ali ograničenja tehnologije do danas su bespilotne letjelice (UAV) činila ranjivima i stoga neprikladnima za široku vojnu uporabu. Međutim, relativno benigno zračno okruženje iznad Afganistana dovelo je do razvoja nove generacije lebdećih platformi - poput američkog Reapera - koje su mogle letjeti više od 20 sati i prenositi sve uživo sjedištima na drugom kraju svijeta.

Od uništenja do obmane

Rusija je upotrijebila stotine dronova za gađanje ukrajinskih gradova i kritične nacionalne infrastrukture. Projektili, od kojih svaki košta stotine tisuća ili milijune dolara, lete brzo, teško ih je oboriti i nose ogroman eksplozivni teret.

Ali kad su zalihe ponestale, Rusi su uvezli Shahid 136 bespilotne letjelice iz Irana, spore i ranjive na vatru iz malog oružja, ali koje se mogu koristiti kao roj za svladavanje obrane.

Ukrajinci su također iskorištavali bespilotne letjelice kako bi s velikim učinkom gađali ruska logistička središta, pa je tako i nedavno pogođeno skladište goriva na Krimu i drugo, istočno od Krimskog mosta.

Međutim, navodni napad bespilotnim letjelicama na Kremlj u utorak navečer izgledao je krajnje sumnjivo - Kremlj je tvrđava, s višestrukim slojevima zračne i kopnene obrane. Bespilotna letjelica spore brzine nikada nije trebala tuda proći. Bez obzira na to, incident je pokazao široku upotrebljivost bespilotnih letjelica, od oružja uništenja do oružja obmane.

Tihi, jeftini i mogu pružiti prijenos uživo

Manje taktičke bespilotne letjelice također su se pokazale neprocjenjivima u ovom sukobu, posebno na prvoj crti bojišnice.

Promatrački baloni korišteni su kao zračna platforma za prikupljanje obavještajnih podataka i uočavanje topništva već 1794., a u Prvom svjetskom ratu zrakoplovi Kraljevskog letećeg korpusa iskoristili su priliku da bacaju ručne granate na položaje neprijateljskih rovova.

Više od stoljeća kasnije, male bespilotne letjelice također se koriste da ispune istu ulogu.

Tehnologija nadzora brzo je napredovala - koristeći napredak na svemirskom i satelitskom tržištu - sa senzorima koji postaju lakši, moćniji i sa smanjenim zahtjevima za napajanje. Male bespilotne letjelice su tihe, jeftine, lako se mogu rekonfigurirati i mogu pružiti live stream neprijateljskih položaja izravno topništvu.

Dramatičan potencijal dronova

Tehnologija - i njezina brza eksploatacija - osigurala je Ukrajini asimetričnu prednost u ovom sukobu.

Iako Sjedinjene Države vode u vrhunskim bespilotnim letjelicama, globalni lider na masovnom tržištu je Kina. U kombinaciji s brzim napretkom u sposobnostima umjetne inteligencije, čini se da će bespilotne letjelice postati masovno tržište, velike količine, isplativa vojna sposobnost.

Konvencionalna ratna mudrost 'što veće to bolje' - vrhunski tenkovi, zrakoplovi i brodovi će prevladati. Međutim, sukob u Ukrajini pokazao je ogroman ratni potencijal bespilotnih letjelica, gdje kvantiteta ima svoju vlastitu kvalitetu.

Prije godinu dana tržište bespilotnih letjelica bilo je usredotočeno na domaće dostave paketa, automobile bez vozača i svjetlosne predstave s više bespilotnih letjelica. Međutim, sukob u Ukrajini pokazao je dramatičan potencijal bespilotnih letjelica, koje tek trebaju iskoristiti brzi napredak u umjetnoj inteligenciji.

Pozornica je pripremljena za novu generaciju vojnih sposobnosti - ratove dronovima - koji omogućuju niskobudžetni odlučujući vojni učinak, s dubokim implikacijama na našu međunarodnu i domaću sigurnost, zaključuje Sky News.