Američki Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je da je napad dronovima na Kremlj inscenirala Rusija i da nekoliko pokazatelja sugerira da je napad interno izveden.

Kako navode, Rusija je vjerojatno izvela ovaj napad u pokušaju da dovede rat 'domaćoj publici' i postavi uvjete za širu društvenu mobilizaciju, piše Kurir.

"Ruske vlasti su nedavno poduzele korake kako bi povećale vlastite sposobnosti, uključujući i one unutar same Moskve, te je stoga vrlo malo vjerojatno da su dvije bespilotne letjelice mogle probiti višestruku obranu i detonirati ili biti oborene neposredno iznad Kremlja i to na način da spektakularne slike budu lijepo zabilježene kamerom.

Kijev pokušao napad dronovima

Trenutni, koherentni i koordinirani odgovor Kremlja na incident sugerira da je napad bio interno pripremljen na način da su njegovi politički učinci nadmašuju pretrpljenu sramotu“, navodi ISW u svojoj analizi.

Podsjetimo, ruska predsjednička administracija jučer je objavila da je Kijev pokušao napad dronovima na rezidenciju Vladimira Putina u Kremlju.

„Dvije bespilotne letelice bile su usmjerene na Kremlj. Kao rezultat pravovremenih akcija vojske i specijalnih službi korištenjem radarskih sistema za ratovanje, uređaji su onesposobljeni“, navodi se u priopćenju koje je prenijela agencija RIA.

Kako se dodaje u priopćenju, Putin nije bio ugrožen, a njegov raspored aktivnosti nije mijenjan.

Vlada u Kijevu reagirala je na navode Kremlja da je Ukrajina jučer u ranim jutarnjim satima pokušala atentat na ruskog predsjednika Vladimira Putina s dva drona.

Kako prenosi Reuters, visoki dužnosnik ukrajinskog predsjednika tvrdi da Ukrajina nema nikakve veze s dronom jer napad na Kremlj ne bi ništa promijenio na bojnom polju i vjerojatno bi isprovocirao Rusiju na radikalnije akcije.