LJETOVALI U SPLITU /

Poznati gay par optužen za silovanje i trgovinu ljudima: Zaručili su se u Hrvatskoj
Barrie Drewitt-Barlow
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na našoj obali snimali su reality za američki Bravo TV

8.5.2026.
21:53
danas.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
Barrie Drewitt-Barlow (57), jedan od prvih britanskih homoseksualnih surogat roditelja i njegov suprug Scott Drewitt-Barlow (32), optuženi su u petak za više kaznenih djela uključujući silovanje i trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja, piše Sky News.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Državno odvjetništvo (CPS) priopćilo je kako je 57-godišnjak optužen za tri točke seksualnog napada na muškarca, četiri točke silovanja muškarca starijeg od 16 godine te dvije točke organiziranja ili omogućavanja putovanja druge osobe radi iskorištavanja.

Scott Drewitt-Barlow je pak optužen za jednu točku seksualnog napada na muškarca, jednu točku silovanja muškarca starijeg od 16 godina te dvije točke organiziranja ili omogućavanja putovanja druge osobe radi iskorištavanja.

Scott Drewitt-Barlow
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Policija je priopćila kako su ih u srijedu uhitili i pretražili njihove objekte u Danburyju, Maldonu i Braintreeu, a mediji su naveli kako će se u petak pojaviti na sudu. Njih dvojica su inače vlasnici engleskog niželigaškog nogometnog kluba Maldon & Tiptree. 

Zaprosio ga u Hrvatskoj 

Podsjetimo, Barrie Drewitt-Barlow i Scott, koji se tada još prezivao Hutchison, 2020. godine bili su na odmoru u Splitu. Sa surogat majkom tada su čekali djevojčicu.

S njima je bio i Tony Drewitt-Barlow, bivši Barrijev partner. Njih dvojica 1999. postali su jedan od prvih homoseksualnih parova u Ujedinjenom Kraljevstvu koji je dobio djecu putem surogat-majke. 

Na našoj obali snimali su reality za američki Bravo TV

Barrie Drewitt-Barlow
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Scott Drewitt-Barlow
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatski mediji su izvijestili kako je Barrie Scotta, koji je pak bio bivši partner njegove kćeri, tog ljeta zaprosio na jahti nedaleko od Hvara. 

