Pozlilo štrajkašu glađu u centru Novog Sada: Policajci mu se smijali?

Vojvođanskom autoprijevozniku Milomiru Jaćimoviću, koji je već osam dana štrajka glađu zbog državne zaplijene sedam autobusa kojima je provozio studente, pozlilo je u središtu Novoga Sada, a oporbeni zastupnik srbijanske skupštine Srđan Milivojević u znak potpore lisičinama se vezao za jedan od vraćenih autobusa.

Ekipa hitne pomoći koja je izašla na lice mjesta ispred Banovine - sjedišta Pokrajinske vlade u Novome Sadu - ponudila je Jaćimoviću infuziju no on je to odbio, i nastavio je štrajkati, prenio je N1.

Jaćimović je u taj oblik prosvjeda stupio prije osam dana nakon što mu je policija zaprijetila milijunskim kaznama i oduzela sve putničke autobuse, kojima je među ostalim prevozio i studente na njihova prosvjedna okupljanja.

'Okovi postaju krila slobode'

U ponedjeljak ujutro jedan od zaplijenjenih autobusa je vraćen i parkiran ispred Banovine gdje Jaćimović štrajka, koji je najavio da će od štrajka glađu odustati kad mu se vrate svi autobusi i ponište kazne. U znak potpore oporbeni zastupnik srbijanske Skupštine Srđan Milivojević lisičinama se vezao za vraćeni autobus kako bi spriječio policiju da ga ponovno zaplijeni.

"Jedini način da spriječim dalje maltretiranje Milomira Jaćimovića, bio je da se u znak prosvjeda vežem policijskim lisicama za njegov autobus. Ako su u ovoj zemlji uhićeni sloboda i pravda, vrijeme je da naprednim okupatorima pokažemo kako u Srbiji okovi lako postaju krila slobode", naveo je Milivojević.

Policajci se smijali?

Oko Jaćimovića, Milojevića i autobusa okupili su se građani i studenti u znak solidarnosti. Na samom autobusu zalijepljeni su transparenti "Čekamo izbore", "Raspišite izbore", prenio je N1.

Ovaj medij prenosi kako su se prisutni policajci smijali kada je Jaćimoviću pozlilo i da nitko nije htio pozvati hitnu pomoć.

Jaćimović, uz Dijanu Hrku koja 16 dana štrajka glađu u Beogradu, kako prenose neovisni mediji simboli su otpora režimu Aleksandra Vučića od kojega se traži procesuiranje odgovornih za smrt 16 ljudi kod željezničkog kolodvora u Novom Sadu i raspisivanje izbora.

