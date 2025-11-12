Dijana Hrka prevezena u privatnu bolnicu? Tamo se liječio i bivši srpski predsjednik

Dijana Hrka prevezena je u srijedu oko 19.30 sati s mjesta na kojem je štrajkala glađu u blizini Skupštine Srbije i Ćacilenda.

Majka Stefana Hrke, mladića koji prošle godine poginuo u padu nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, već 11. dan štrajka glađu.

Studenti i građani i dalje su ispred NišTV-a gdje očekuju da se pojavi ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković, piše Nova.rs.

U privatnoj klinici?

Kurir piše da je prevezena u privatnu kliniku, u kojoj se od štrajka glađu oporavljao i Tomislav Nikolić, bivši predsjednik Srbije koji je štrajkao glađu 2011. godine tražeći raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

"Sada je na sigurnom. Liječnici će se pobrinuti za njezino zdravlje", kaže izvor za Kurir.

"Blokaderi je nisu uspjeli nagovoriti da se ubije", dodaju.

Hitna pomoć danas već intervenirala

Zbog njenog sve lošijeg zdravstvenog stanja danas su ispred Narodne skupštine morale intervenirati čak dvije ekipe Hitne pomoći. Prvu intervenciju, čiji je pozivatelj nepoznat, Hrka je odbila, no drugu ekipu, koju su pozvali ratni veterani koji pomažu Hrku, prihvatila je i pružena joj je liječnička pomoć.

Štajk glađu u Novom Sadu nastavlja i autoprevoznik Milomir Jaćimović, kao i njegov sin Milan. Podršku im svakodnevno pružaju brojni građani, pa su okupljanja najavljena i za danas. Roditelji Pete gimnazije održat će ispred Ministarstva prosvjete.

