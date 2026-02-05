FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U NJEMAČKOJ /

Požar u zgradi s akceleratorom čestica u kojoj istražuju Svemir: 'Zatvorite prozore, ugasite klime!'

Požar u zgradi s akceleratorom čestica u kojoj istražuju Svemir: 'Zatvorite prozore, ugasite klime!'
×
Foto: 5vision.news/imago Stock&people/profimedia

Iz zgrade GSI Helmholtz centra izlazi gusti dim zbog čega su stanovnici okolnih naselja dobili upozorenje

5.2.2026.
13:57
Hina
5vision.news/imago Stock&people/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U istraživačkom institutu u Darmstadtu je u četvrtak izbio požar u zgradi u kojoj se nalazi akcelerator čestica, javlja javni servis ARD.

Iz zgrade GSI Helmholotz centra izlazi gusti dim zbog čega su stanovnici okolnih naselja upozoreni da zatvore prozore i isključe klima uređaje.

Policija i vatrogasci se za sada nisu oglasili o ovom požaru.

U državnom istraživačkom centru GSI je nedavno instaliran akcelerator čestica FAIR koji bi trebao poslužiti u istraživanjima oko sastava materije i razvoja Svemira.

Kako javljaju mediji, radi se o jednom od najskupljih i najvećih istraživačkih projekata na svijetu.

GSI u Darmstadtu je i jedan od svjetski najvažnijih centara za istraživanje u području teških iona.

POGLEDAJTE VIDEO Jako nevrijeme u Kaštel novom podiglo je razinu mora i za 95 centimetara

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U NJEMAČKOJ /
Požar u zgradi s akceleratorom čestica u kojoj istražuju Svemir: 'Zatvorite prozore, ugasite klime!'