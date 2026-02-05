Požar u zgradi s akceleratorom čestica u kojoj istražuju Svemir: 'Zatvorite prozore, ugasite klime!'

U istraživačkom institutu u Darmstadtu je u četvrtak izbio požar u zgradi u kojoj se nalazi akcelerator čestica, javlja javni servis ARD.

Iz zgrade GSI Helmholotz centra izlazi gusti dim zbog čega su stanovnici okolnih naselja upozoreni da zatvore prozore i isključe klima uređaje.

Policija i vatrogasci se za sada nisu oglasili o ovom požaru.

U državnom istraživačkom centru GSI je nedavno instaliran akcelerator čestica FAIR koji bi trebao poslužiti u istraživanjima oko sastava materije i razvoja Svemira.

Im Darmstädter Stadtteil Wixhausen ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Im Zentrum für Schwerionenforschung brennt es. Für die Bevölkerung gibt es eine Warnmeldung. https://t.co/90FqUwPc9U — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 5, 2026

Kako javljaju mediji, radi se o jednom od najskupljih i najvećih istraživačkih projekata na svijetu.

GSI u Darmstadtu je i jedan od svjetski najvažnijih centara za istraživanje u području teških iona.

