Požar u zgradi s akceleratorom čestica u kojoj istražuju Svemir: 'Zatvorite prozore, ugasite klime!'
Iz zgrade GSI Helmholtz centra izlazi gusti dim zbog čega su stanovnici okolnih naselja dobili upozorenje
U istraživačkom institutu u Darmstadtu je u četvrtak izbio požar u zgradi u kojoj se nalazi akcelerator čestica, javlja javni servis ARD.
Iz zgrade GSI Helmholotz centra izlazi gusti dim zbog čega su stanovnici okolnih naselja upozoreni da zatvore prozore i isključe klima uređaje.
Policija i vatrogasci se za sada nisu oglasili o ovom požaru.
U državnom istraživačkom centru GSI je nedavno instaliran akcelerator čestica FAIR koji bi trebao poslužiti u istraživanjima oko sastava materije i razvoja Svemira.
Kako javljaju mediji, radi se o jednom od najskupljih i najvećih istraživačkih projekata na svijetu.
GSI u Darmstadtu je i jedan od svjetski najvažnijih centara za istraživanje u području teških iona.
